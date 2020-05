Việt Nam đứng đầu top mở cửa du lịch sớm nhất

Bên cạnh Việt Nam, nhiều quốc gia khác đang tính toán đến việc mở cửa du lịch quốc tế để tái khởi động nền kinh tế.

Những kỳ nghỉ hay chuyến đi chơi xa bỗng trở thành điều cấm kỵ trong Covid-19. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) ước tính ngành du lịch toàn cầu có thể mất 2,1 nghìn tỷ USD vì đại dịch, với khoảng 75 triệu lao động mất việc.

Tuy nhiên, khi những quốc gia bắt đầu nới lệnh phong tỏa, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ tái khởi động. WeSwap, doanh nghiệp đổi ngoại tệ du lịch lớn nhất Anh, dự đoán các quốc gia có thể mở lại ngành công nghiệp du lịch đầu tiên trên thế giới. Dưới đây là top các nước có thể mở cửa du lịch quốc tế sớm nhất.

Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia ghi nhận số ca nhiễm bệnh (326) và tỷ lệ tử vong vì nCoV thấp nhất trên thế giới (0), dù là nước láng giềng của Trung Quốc. Đến 25/5, có 272 người bệnh được chữa khỏi, những ca lây nhiễm mới phần lớn là người từ nước ngoài về và được cách ly ngay.

Khi dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, Việt Nam đang tái khởi động thị trường nội địa với những gói kích cầu giảm giá cho du khách, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch... và cân nhắc về hành lang du lịch an toàn như kế hoạch giữa New Zealand và Australia.

Người Việt sẵn sàng đi du lịch trở lại Gần 86% người tham gia khảo sát có ý định đi du lịch trong năm nay, cụ thể là ngay 1-2 tháng tới, vào mùa hè này.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trả lời VnExpress về khả năng đón khách quốc tế: "Thực ra chúng tôi xem xét một số thị trường, dự đoán khả năng phục hồi cũng như kiểm soát dịch sớm được thực hiện tại mốt số thị trường gần như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và trong ASEAN".

Fiji

Đảo quốc này hiện xác nhận 18 trường hợp mắc bệnh và không có ca nào tử vong vì nCoV. Ngành du lịch chiếm tới 40% GDP của Fiji, do đó nền kinh tế của đất nước này chịu thiệt hại nặng nề vì đại dịch. Gần 300 khách sạn và resort đã đóng cửa, hàng chục nghìn người mất việc. New Zealand và Australia đã phải gửi gói cứu trợ kinh tế để giúp Fiji vượt qua khủng hoảng kinh tế do Covid-19.

Hiện chưa rõ chính quyền Fiji có cân nhắc đến thời điểm mở cửa du lịch quốc tế hay không, song Guardian dự đoán nếu Australia và New Zealand khởi động chương trình bong bóng du lịch, Fiji và nhiều quốc gia Thái Bình Dương khác có thể tham gia vào mô hình này. Dù vậy, kế hoạch này có thể cần nhiều tháng thảo luận và chuẩn bị mới đi vào hiện thực.

Sri Lanka

Ngành du lịch vốn đang lên như diều gặp gió của Sri Lanka bị giáng một đòn chí mạng vì đại dịch bùng phát từ đầu năm nay. Tuy nhiên, đảo quốc này ghi nhận 1.166 người nhiễm bệnh và 10 ca tử vong vì nCoV - con số thấp hơn nhiều so với hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan.

Chính quyền Sri Lanka đang thấy viễn cảnh tích cực từ tháng 7, khi khách du lịch bắt đầu tìm kiếm dịch vụ để đặt cho kỳ nghỉ hè. Ngành du lịch nước này đang tính toán các biện pháp phòng ngừa Covid-19 để đón khách từ tháng 7 trở đi.

"Chúng tôi ghi nhận rất nhiều khách quan tâm và yêu cầu đặt dịch vụ cho tháng 7 và tháng 8. Tới nay một số công ty lữ hành từ Đức và Ấn Độ đang thăm dò ngày mở cửa của các sân bay. Không ít khách yêu cầu bay bằng chuyên cơ từ Ấn Độ", Chủ tịch Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka, Kimarli Fernando, trả lời Al-Jazeera.

Ngành du lịch cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Sri Lanka. Ảnh: R.Francis/DW.

Seychelles

Đây là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm nCoV rất thấp. Quốc gia này ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nhiễm nCoV đã hồi phục hoàn toàn, không có ca nào tử vong. Theo Eturbo News, chính quyền nước này dự định mở lại các chuyến bay thương mại từ 1/6 theo chỉ đạo của Bộ Y tế trước khi người dân có thể đi du lịch nước ngoài, miễn là tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế. Tiếp đó, hòn đảo sẽ cấp phép cho tàu du lịch cập cảng trở lại, cho phép tổ chức các hoạt động thể thao...

Cùng với Hy Lạp và Cyprus, Seychelles đang thảo luận để mở lại các chuyến bay đến Israel và khởi động hành lang du lịch an toàn - dù nước láng giềng này vẫn còn 2.237 người bệnh đang được điều trị, trên tổng số 16.720 ca lây nhiễm.

Những quốc gia khác

Ngoài danh sách trên, những quốc gia đang lên kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 7 có Hy Lạp, Tây Ban Nha, Maldives và Nhật Bản. Trong đó, chính phủ Nhật Bản dự định phân bổ 12,5 tỷ USD để kích cầu - hỗ trợ chi phí cho khách du lịch quốc tế đến với xứ sở anh đào.

Matt Crate, Giám đốc điều hành của WeSwap, nói rằng có những quốc gia sẽ cần mở cửa du lịch quốc tế để khởi động lại nền kinh tế: "Có những quốc gia trên thế giới đã kiểm soát dịch bệnh cực kỳ hiệu quả với tỷ lệ lây nhiễm thấp, và các nước này đáng được khen ngợi".

Crate đánh giá tạm dừng hoạt động du lịch là một phần quan trọng trong các biện pháp an toàn, nhưng một số quốc gia sẽ cần xem xét mở cửa trở lại lĩnh vực này để tái khởi động nền kinh tế. "Hy vọng, khi thế giới bắt đầu kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm, ngành công nghiệp không khói có thể dần dần hoạt động trở lại và các quốc gia xử lý tốt dịch bệnh có thể gánh vác trọng trách giúp thế giới đi du lịch an toàn", ông bày tỏ.

Xem thêm: 16 nước cuối cùng Covid-19 chưa lan tới.

Phạm Huyền tổng hợp