Việt Nam đề nghị các nước Trung Đông hỗ trợ công dân mắc kẹt

Việt Nam đề nghị các nước Trung Đông hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để những công dân Việt Nam mắc kẹt rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng vì chiến sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 19/3 cho biết cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời, bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về Việt Nam hoặc lên chuyến bay tiếp theo rời khỏi khu vực Trung Đông.

Các cơ quan đại diện Việt Nam cũng đang phối hợp với giới chức sở tại cập nhật tình hình, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi, Kuwait, Qatar đã mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba, nhằm xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Bà Hằng cho biết Arab Saudi đã đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của nước này trong khu vực.

Cơ quan quản lý cảng biển Arab Saudi đã liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam mắc kẹt tại cảng nước này để nắm tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao nước này và các hãng hàng không UAE nhằm đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn, quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba. Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc họ chưa thể rời khỏi Dubai, Abu Dhabi.

Người phát ngôn khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin, hình ảnh được cho là Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran, người phát ngôn khẳng định đây là "thông tin không đúng".

Xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2, tới nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và gây đảo lộn hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hải trong khu vực. Các bên vẫn tiếp tục tung đòn tấn công nhau mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt để đàm phán.

Ngọc Ánh