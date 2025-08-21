Việt Nam đặt mục tiêu 30 doanh nghiệp nhà nước doanh thu tỷ USD vào 2030

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước đạt doanh thu thuần trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới, theo Bộ Tài chính.

Nội dung nêu tại báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ Tài chính trình Đại hội Đảng bộ cơ quan này, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 21/8. Phát triển doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh là một trong những nội dung của Đại hội.

Theo đó, khu vực nhà nước, Bộ Tài chính đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 25 doanh nghiệp vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 10 đơn vị trên 5 tỷ USD. Cùng với đó, cả nước ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ USD vào 2030.

Với khu vực tư nhân, Bộ Tài chính phấn đấu đến 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng GDP. Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội, ngày 21/8. Ảnh: MOF

Hiện Việt Nam có 76 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á, trong đó nhiều doanh nghiệp nhà nước giữ thứ hạng cao. Chẳng hạn, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam (PVN) lần đầu tiên lọt vào Top 20, đứng ở vị trí thứ 11 về doanh thu và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong nhóm này. Trong Top 100, Việt Nam còn có các doanh nghiệp nhà nước khác như Petrolimex (vị trí số 26), Agribank (45), Vietnam Airlines (86), BIDV (43)...

Năm ngoái, tổng tài sản của 671 doanh nghiệp nhà nước (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% và 198 đơn vị trên 50%) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tương đương 220 tỷ USD. Mức này tăng 45% so với 2023.

Các doanh nghiệp này có tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng (khoảng 125 tỷ USD), tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế gần 227.500 tỷ đồng (trên 8,6 tỷ USD), tăng 8%.

Đề án Phát triển kinh tế nhà nước đang được Chính phủ xây dựng, sẽ là nền tảng và động lực để huy động, sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả. Việc này góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội có dấu ấn quan trọng của ngành tài chính. Ngành tài chính triển khai hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó có nhiều cơ quan quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, cơ cấu phức tạp.

Bộ cũng tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, góp phần định hướng phát triển quốc gia, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bền vững.

Tuy vậy, Phó thủ tướng nêu một số hạn chế như giải ngân đầu tư công, vốn ODA còn chậm, tình trạng chuyển giá, gian lận, nợ thuế chưa khắc phục triệt để; quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước còn nhiều thách thức lớn.

Ông đề nghị Đảng bộ Bộ Tài chính phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Ngành tài chính cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng năng lực cạnh tranh, huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển hạ tầng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết ngành tài chính sẽ cụ thể hóa các giải pháp để triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng

Ngoài phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng cho biết giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách ước đạt 9,4 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt khoảng 18,3% GDP, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Nợ công được kiểm soát an toàn, giảm từ 62,7% GDP vào 2021 xuống khoảng 36-37% GDP năm 2025.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào 2030. Bội chi ngân sách 5 năm tới bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công trên GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 4-4,5% mỗi năm.

Một số chỉ tiêu khác như vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2026-2030 khoảng 200-300 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI có tỷ lệ nội địa hóa trên 40% vào 2030.

