Việt Nam có thêm hai suất dự Olympic Paris 2024

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là hai VĐV Việt Nam tiếp theo có vé đến với Thế vận hội Paris 2024.

Ánh Nguyệt chính thức được Liên đoàn bắn cung thế giới (AW) công bố trao suất chính thức dự Olympic Paris hôm nay. Cung thủ Việt Nam có được suất này do xếp hạng cao trên bảng thứ tự thế giới, nhờ vào quá trình thi đấu tốt tại giải vô địch châu Á 2023 (27 điểm), ASIAD 19 (21 điểm), vô địch thế giới 2023 (20 điểm), vòng loại Olympic châu Á 2023 (17 điểm).

Đây là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp của cung thủ nữ số một Việt Nam ở nội dung cung một dây.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Hôm qua 25/6, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) cho biết Võ Thị Mỹ Tiên được nhận suất đặc cách dành cho kình ngư nữ tham dự Olympic Paris 2024. VĐV của Long An có 775 điểm ở vòng loại Thế vận hội năm nay, thành tích tốt nhất trong các kình ngư nữ của Việt Nam. Cô cũng là VĐV bơi duy nhất của Việt Nam vượt chuẩn để tham dự Giải bơi vô địch thế giới 2023, một điều kiện bắt buộc nhằm lấy suất đặc cách Olympic ở môn bơi.

Mỹ Tiên sinh năm 2005 tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An. Gia đình cô không có ai theo thể thao, nhưng từ 10 tuổi, cô đã được tuyển vào trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Long An.

Năm 12 tuổi, Mỹ Tiên đã bắt đầu giành thứ hạng cao tại các giải bơi trong nước. Năm 2019, cô giành được hai HC Bạc và ba HC Đồng tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á. Sở trường của Mỹ Tiên là nhóm nội dung 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. Năm 2023, nữ tuyển thủ bơi lội người Long An đã nhận danh hiệu vận động viên nữ bơi hay nhất sau khi kết thúc giải các vận động viên xuất sắc toàn quốc 2023 Tây Ninh.

Với các thành tích hai HC Bạc, một HC Đồng tại SEA Games 31, cô gái trẻ Long An nhận Bằng khen của Hiệp hội Thể thao dưới nước vì thành tích đặc biệt xuất sắc, cô đã từng được đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

Thể thao Việt Nam đã có 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, gồm Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing) Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo).

Suất đặc cách điền kinh của chân chạy Trần Thị Nhi Yến sẽ được công bố vào đầu tháng 7/2024.

Đông Huyền