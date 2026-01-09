Việt Nam chưa từng thắng các đội Trung Á ở giải U23 châu Á

Ở trận gặp Kyrgyzstan, lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối nay, Việt Nam có cơ hội lần đầu thắng một đại diện Trung Á tại giải.

* Việt Nam - Kyrgyzstan: 21h hôm nay 9/1, trên VnExpress.

LĐBĐ Trung Á (CAFA) thành lập cách đây 12 năm, với 6 thành viên gồm Afghanistan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Về vị trí địa lý, Trung Á có năm quốc gia là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Trong đó, Kazakhstan thuộc LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Tiền vệ Nguyễn Đức Phú rê bóng giữa hai cầu thủ Uzbekistan, trong trận vòng bảng U23 châu Á trên sân Khalifa International, Doha, Qatar ngày 23/4/2024. Ảnh: Đoàn Huynh

Ở vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam đã hai lần gặp các đại diện CAFA, đều là Uzbekistan. Lần đầu chính là chung kết U23 châu Á 2018, khi thầy trò Park Hang-seo thua đối thủ này 1-2 ở hiệp phụ, trong trận đấu kinh điển dưới tuyết trắng Thường Châu, Trung Quốc. Lần gần nhất là vòng bảng U23 châu Á 2024, khi thầy trò Hoàng Anh Tuấn thua 0-3.

Uzbekistan mạnh vượt trội so với hầu hết thành viên còn lại của CAFA, đặc biệt ở bóng đá trẻ. Tính cả giao hữu, Việt Nam đã gặp đối thủ này 12 trận, chưa từng thắng. Dù vậy, Kyrgyzstan không được đánh giá cao bằng Uzbekistan, nên thầy trò Kim Sang-sik sẽ có cơ hội phá dớp trong trận đấu lúc 21h hôm nay 9/1, giờ Hà Nội.

Ở các trận chính thức trước toàn bộ đối thủ CAFA, U23 Việt Nam thắng ba và thua năm trận, không hòa. Ngoài hai trận thua Uzbekistan kể trên, đội còn thua Turkmenistan 2-6, Iran 0-1 ở vòng bảng Asiad 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 2010, và thất bại 0-4 trước Iran ở vòng bảng Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

U23 Việt Nam thắng ba trận chính thức trước các đại diện CAFA, với kết quả 2-0 trước Afghanistan tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, 1-0 trước Kyrgyzstan và 4-1 trước Iran đều ở vòng bảng Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc năm 2014.

Tính cả giao hữu, Việt Nam đã gặp Kyrgyzstan ba trận. Ngoài chiến thắng ở Asiad 17 kể trên, đội còn thắng Kyrgyzstan 3-0 trong trận giao hữu ở UAE ngày 17/10/2021, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, tại giải giao hữu Doha Cup ngày 28/3/2023, hai đội hòa 0-0 rồi Việt Nam thua 4-5 trên loạt đá luân lưu.

Trong trận ra quân U23 châu Á 2026, Kyrgyzstan chơi thiếu người từ sớm vì thẻ đỏ của tiền vệ Arsen Sharshenbekov ở phút 34, nhưng chỉ thua chủ nhà Arab Saudi 0-1 ở phút 88. Vì thế, đoàn quân Edmar de Lacerda không thể bị xem thường.

Xuân Bình