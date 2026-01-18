Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển số cho Timor-Leste

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về phát triển viễn thông, chính phủ số, đào tạo nhân lực và thể chế số với Timor-Leste.

Thông điệp được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi tiếp ông Miguel Marques Gonçalves Manetelu, Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Timor-Leste. Buổi làm việc song phương được thực hiện bên lề Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN. Theo ông, việc ASEAN có thêm thành viên mới sẽ mở ra nhiều cơ hội trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực số. Trong khi đó, Bộ trưởng Miguel Marques Gonçalves Manetelu đánh giá cao công tác tổ chức ADGMIN của Việt Nam, cho rằng hội nghị đã tạo điều kiện để các nước tăng cường trao đổi về hợp tác số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp song phương ông Miguel Marques Gonçalves Manetelu, Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Timor-Leste, bên lề Hội nghị ADGMIN lần thứ 6. Ảnh: Ánh Tuyết

Ông Miguel cho biết, Telemor - nhà mạng có vốn đầu tư từ Việt Nam - đang phát triển tích cực tại Timor-Leste. Doanh nghiệp này đã triển khai dịch vụ 5G và xúc tiến kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo ông, Telemor là hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn Chính phủ Timor-Leste đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Telemor, đầu tư và kinh doanh. Trao đổi với người đồng cấp, ông cho biết, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, cũng như giúp Timor-Leste triển khai thanh toán số và hóa đơn điện tử.

"Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, như luật viễn thông, luật tần số, luật chuyển đổi số và luật về trí tuệ nhân tạo", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Một nội dung khác được hai bên quan tâm là đào tạo nguồn nhân lực. Bộ trưởng Miguel Marques Gonçalves Manetelu bày tỏ mong muốn Timor-Leste có thể tận dụng tốt hơn các chương trình học bổng do Chính phủ Việt Nam dành cho sinh viên Timor-Leste.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ngoài các khóa học bổng, Timor-Leste có thể tham khảo mô hình đại học số của Việt Nam. Mô hình này có chi phí thấp, phù hợp với điều kiện thực tế của các nước đang phát triển. Ngoài đào tạo đại học, Việt Nam còn có các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực khoa học công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số, với các khóa học bằng tiếng Anh.

Bộ trưởng Miguel cho rằng các lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam đề xuất phù hợp với nhu cầu phát triển của Timor-Leste, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hai nước. Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng nhất trí duy trì việc trao đổi song phương, đồng thời xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể.

Trọng Đạt

Việt Nam có thể cùng Lào giải quyết các bài toán bằng công nghệ

Việt Nam đề nghị Singapore ủng hộ hệ sinh thái 5G

'Malaysia có thể đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam'

Bốn chuyển dịch để ASEAN trở thành một cộng đồng số an toàn