Viêm mũi dị ứng ở trẻ nhỏ dễ tái phát

Viêm mũi dị ứng do tác nhân từ môi trường sống, thời tiết khiến cho trẻ dễ hắt hơi, sổ mũi, khó chịu, dễ tái phát.

Bé nhà 4,5 tuổi. Khoảng một năm bé cứ hắt hơi, sổ mũi, ho, có khi sốt. Em cho bé đi khám và uống thuốc nhưng không dứt, cứ khoảng một tuần lại hắt hơi rất nhiều và lặp lại các triệu chứng như trên. Nhờ bác sĩ tư vấn cho em. (Trâm Nguyễn)

Trả lời:

Trường hợp của con chị tái đi tái lại nhiều lần, kéo dài khoảng một năm nay với các triệu chứng đường hô hấp trên có thể liên quan đến viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng có rất nhiều nguyên nhân, thường có tổn thương và mũi viêm, xuất hiện do dị ứng. Triệu chứng đầu tiên là viêm long đường hô hấp trên do dị ứng thường khởi đầu bằng triệu chứng ngứa mũi. Do ngứa mũi, bé sẽ gãi mũi, sau đó là hắt hơi khiến nước mũi chảy ra.

Viêm mũi dị ứng thường xảy ra ở trẻ nhỏ, nhất là những ngày thay đổi thời tiết (trời đang nóng chuyển sang lạnh và ngược lại), ô nhiễm môi trường nặng, có khói bụi, khói thuốc lá, khói sinh hoạt, các dị nguyên trong nhà như con mạt nhà mà mắt thường không nhìn thấy. Bé có tiếp xúc với chó, mèo dễ bị nhiễm lông của các con vật này, ngoài ra còn thể do gián, nấm mốc, nhưng tác nhân viêm mũi dị ứng bay lơ lửng trong nhà. Dị nguyên hô hấp như phấn hoa, mùi nồng, thuốc tẩy rửa mạnh cũng có thể dẫn đến biểu hiện dị ứng. Ngoài ra có thể có những dị nguyên đường tiêu hóa như bé có thể ăn những thức ăn gây viêm mũi dị ứng.

Để tìm nguyên nhân viêm mũi dị ứng rất khó, chị nên đưa con đi khám. Bác sĩ sẽ xem xét bé có phải do viêm mũi dị ứng hay không, tìm tác nhân khởi phát và phòng đặc hiệu bằng cách loại trừ tác nhân gây dị ứng. Nếu trong phòng độ ẩm cao có thể dùng điều hòa làm khô phòng. Trường hợp phòng quá khô thì đặt những chậu nước sạch hoặc phun sương giúp làm ẩm, giảm khô niêm mạc mũi cho trẻ. Nếu viêm mũi dị ứng nặng, bác sĩ có thể cho bé sử dụng thuốc, có phác đồ điều trị điều trị tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ. Bên cạnh cải thiện môi trường sống, bé cũng cần tiêm vaccine dể phòng các bệnh đường hô hấp.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Yến

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội