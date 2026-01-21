Vì sao trung vệ Lý Đức không được xóa thẻ đỏ?

Arab SaudiVAR hủy bàn thắng của Trung Quốc nhưng trung vệ Phạm Lý Đức vẫn không được gỡ thẻ đỏ vì lỗi hành vi bạo lực, ở bán kết U23 châu Á 2026.

Phút 73, trên đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1, Trung Quốc lần thứ ba đưa bóng vào lưới Việt Nam. Tiền đạo Behram Abuduwaili ôm bóng chạy đi ăn mừng thì va vào trung vệ Nguyễn Nhật Minh loạng choạng rồi tiếp tục lao thẳng vào hướng của Lý Đức. Trung vệ Việt Nam choàng tay như muốn lấy lại trái bóng, nhưng hành động của anh giống như đánh nguội. Cầu thủ của Trung Quốc cũng ngã ra rất nhanh, ôm mặt đau đớn.

Trung vệ Lý Đức (số 3) theo kèm cầu thủ Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á tối 20/1. Ảnh: AFC

Trọng tài người Australia Alexander George King có góc quan sát trực diện, liền chạy đến can ngăn cầu thủ hai bên, trước khi rút thẻ đỏ cho Lý Đức. Trung vệ Việt Nam phản ứng không đáng kể, chấp nhận hình phạt rồi rời sân.

VAR sau đó xem lại tình huống dẫn đến pha ghi bàn và xác định Abuduwaili đứng ở vị trí việt vị có hành động can thiệp vào bóng, cản trở thủ môn Trần Trung Kiên. Vì vậy, bàn thắng không được công nhận, tỷ số vẫn giữ nguyên 2-0 nghiêng về Trung Quốc.

Tuy nhiên, VAR không vào cuộc để xóa thẻ đỏ cho Lý Đức. Điều 9 giao thức giữa VAR và Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) nêu rõ: "Bất cứ lỗi hành vi nào diễn ra sau khi một tình huống được đưa đi xem xét VAR đều không thể bị hủy bỏ, chỉ trừ lỗi trực tiếp dẫn đến tình huống VAR như can thiệp một cơ hội tiềm năng, ngăn cản một pha bóng ghi bàn rõ rệt".

Giải thích rõ hơn điều này, cựu trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền khẳng định, trọng tài đã có quyết định chính xác. "Lý Đức rõ ràng đã có hành vi cản trở, kéo đối phương ngã. Đó được xác định là lỗi hành vi. Do đó, lỗi này xảy ra sẽ bị xử lý, bất kể tình huống đó dẫn đến bàn thắng hay không, việt vị hay không thì trọng tài cũng không thể xóa thẻ", ông nói với VnExpress.

1 Tình huống nhận thẻ đỏ của Lý Đức.

Sau trận, Lý Đức không phân trần về chiếc thẻ đỏ. Anh chỉ đăng lên trang cá nhân thông điệp xin lỗi, và nhận được nhiều sự ủng hộ thay vì trách móc từ người hâm mộ.

Thẻ đỏ lần này khiến Lý Đức vắng mặt ở trận tranh giải Ba với Hàn Quốc, diễn ra lúc 22h thứ Sáu ngày 23/1. Việt Nam cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - người bị đứt dây chằng, phải rời sân từ phút 30 trận đấu kể trên.

Lý Đức sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Anh được đào tạo tại PVF – khi trung tâm còn ở TP HCM, rồi sang Nutifood. Ở mùa 2023-2024, trung vệ cao 1,82 m được cho Bà Rịa – Vũng Tàu mượn để thi đấu tại giải hạng Nhất. Từ mùa sau, anh đá chính cho HAGL ở V-League.

Đến tháng 7/2025, Lý Đức chuyển ra Bắc để khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù ít được thi đấu ở CLB, anh vẫn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam, trở thành trụ cột trong hành trình đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và U23 châu Á năm nay.

Đức Đồng