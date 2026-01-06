Vì sao nên cất thức ăn vào tủ lạnh khi còn nóng?

Nhiều người đợi thức ăn nguội hẳn mới cất tủ lạnh để bảo vệ thiết bị, nhưng chuyên gia cảnh báo khoảng thời gian chờ đợi này tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Theo Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y khoa An Huy (Trung Quốc), nguyên tắc vàng trong bảo quản thực phẩm là đưa vào môi trường lạnh càng sớm càng tốt, thậm chí ngay khi thức ăn còn nóng.

Lý do nằm ở "vùng nhiệt độ nguy hiểm" từ 4 đến 60 độ C. Đây là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn gây ngộ độc như Salmonella, tụ cầu vàng hay E. coli nhân lên nhanh chóng. Dưới 4 độ C (nhiệt độ tiêu chuẩn ngăn mát), vi khuẩn bị ức chế phát triển; trên 60 độ C, chúng bị tiêu diệt.

Nếu để thức ăn nguội tự nhiên, thời gian thực phẩm nằm trong "vùng nguy hiểm" kéo dài, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Các tổ chức y tế khuyến cáo thức ăn nấu chín không nên để bên ngoài quá hai giờ. Đặc biệt, nếu nhiệt độ phòng trên 32 độ C, thời gian này rút ngắn chỉ còn một giờ.

Hãy cho cơm và đồ ăn ngay vào tủ lạnh khi đang còn ấm, nên mở hé nắp một chút trước khi đóng lại. Ảnh: Mirror

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khẳng định trên trang web chính thức: "Thức ăn nóng có thể được đặt trực tiếp vào tủ lạnh", đồng thời liệt kê quan điểm "phải chờ nguội" vào danh sách những lầm tưởng phổ biến về an toàn thực phẩm.

Về lo ngại thức ăn nóng gây hại thiết bị, thực tế các dòng tủ lạnh hiện đại có hệ thống cảm biến và làm lạnh đủ mạnh để xử lý nhiệt độ cao mà không hỏng hóc. Điện năng tiêu thụ thêm không đáng kể so với lợi ích bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, cất thế nào cho đúng cũng là một nghệ thuật. J. Kenji López-Alt, tác giả cuốn sách khoa học ẩm thực nổi tiếng The Food Lab, cho biết sai lầm lớn nhất không phải là cất đồ nóng, mà là để nguyên cả nồi lớn.

"Khối thực phẩm quá lớn sẽ giữ nhiệt bên trong rất lâu, tạo ổ vi khuẩn ngay trong tủ lạnh dù bên ngoài có vẻ đã lạnh", ông giải thích.

Để bảo quản thực phẩm khoa học, người nội trợ nên tuân thủ 4 quy tắc:

Chia nhỏ: Thay vì cất cả nồi, hãy chia thức ăn vào các hộp nhỏ (độ sâu dưới 5 cm). Việc này giúp thực phẩm giảm nhiệt nhanh hơn.

Không đậy nắp kín ngay lập tức: Nếu thức ăn còn quá nóng, hãy để hé nắp trong khoảng 1 tiếng đầu trong tủ lạnh để hơi nước thoát ra, tránh tình trạng "đổ mồ hôi" khiến món ăn bị nhão và thiu. Sau khi thức ăn đã nguội, cần đậy kín ngay để tránh nhiễm khuẩn chéo và ám mùi.

Thông thoáng: Xếp các hộp thực phẩm cách nhau một khoảng nhỏ để khí lạnh lưu thông.

Thời gian lưu trữ: Nhiệt độ thấp chỉ ức chế chứ không diệt được vi khuẩn. Rau nấu chín chỉ nên lưu trữ tối đa 24 giờ, các món thịt không quá 2 ngày.

Bảo Nhiên (Theo People's Daily, USDA)