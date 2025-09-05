Vì sao du khách thường bị lạc ở núi Cô Tiên

Khánh HòaDu khách leo núi Cô Tiên ở Nha Trang thường bị lạc do đi vào ban đêm, không am hiểu địa hình dẫn đến kiệt sức, hoảng loạn mất phương hướng.

Thời gian qua, khu vực núi Cô Tiên xảy ra việc du khách đi lạc, kiệt sức, phải gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ, giải cứu. Các trường hợp này ngoài người dân địa phương còn có du khách nước ngoài, hầu hết lần đầu leo núi vào buổi chiều hoặc tối sau đó bị lạc trong lúc đi xuống.

Anh Phạm Vũ Thanh An, giáo viên trường THCS Võ Văn Ký – người có nhiều năm leo núi Cô Tiên cho biết ngọn núi này không quá cao, phần lớn trên núi là rừng lá thấp, đường đi độc đạo nên không sợ bị lạc, phù hợp với nhiều người dân và du khách.

Tuy nhiên, anh cho rằng các trường hợp đi lạc gần đây phần lớn là do không tìm hiểu về địa hình ngọn núi trước lúc trải nghiệm, không trang bị đủ các dụng cụ phù hợp với leo núi như nước uống, thức ăn, giày, gậy leo núi.... Ngoài ra, khách cũng không biết phân bổ sức trong quá trình leo, khiến mất sức nhanh, dễ hoảng loạn nên lạc đường.

Núi Cô Tiên tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Một số du khách không chọn đi cùng người có kinh nghiệm mà leo núi tự phát, trải nghiệm vào ban đêm, thời điểm này nhìn qua địa hình núi "tương đối giống nhau", cây cối phủ lên đường mòn cũng là nguyên nhân khiến dễ đi nhầm đường", anh An nói.

Anh An gợi ý trong trường hợp du khách cảm thấy nhầm lẫn phương hướng, hãy đi theo các cột đèn năng lượng mặt trời cắm tại núi, hoặc xác định ánh sáng hắt lên từ khu vực bến du thuyền ở gần núi Cô Tiên, từ đó men theo nguồn sáng sẽ xuống núi an toàn.

Người dân xuống núi Cô Tiên khi trời tối. Ảnh: Bùi Toàn

Còn anh Hoàng Anh Dũng, có kinh nghiệm leo nhiều ngọn núi lớn ở Khánh Hòa, cho biết nguyên nhân một số người leo núi Cô Tiên bị lạc có thể do du khách muốn leo một cung đường mới khác với đường mòn ban đầu. Một số khác không đánh giá được tình trạng sức khỏe của bản thân (có các bệnh lý như tăng huyết áp, thể lực yếu,...) nhưng vẫn cố leo, dẫn đến kiệt sức, mất phương hướng.

"Đối với trường hợp bị lạc, không xác định được phương hướng, cách tốt nhất nên tìm một vị trí cao, có sóng điện thoại để liên hệ lực lượng cứu hộ, sau đó ở yên một chỗ chờ người đến hỗ trợ", anh Dũng nói

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện hoạt động tại khu vực núi Cô Tiên đều tự phát, chưa có tour hay tuyến du lịch, dịch vụ được cấp phép hoạt động.

"Cần tạm dừng việc leo núi Cô Tiên tự phát" ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đề xuất, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cho đến khi có tour du lịch bài bản, đúng quy định pháp luật; tránh có trường hợp đáng tiếc như sự việc ở núi Hoàng Ngưu Sơn vừa qua.

Núi Cô Tiên nằm ở phường Bắc Nha Trang, cao chừng 400 m, với ba đỉnh liền kề nhau, tựa như dáng thiếu nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên trời. Đây là điểm cắm trại lý tưởng với nhiều du khách, từ trên đỉnh có thể nhìn toàn cảnh thành phố biển.

Bùi Toàn