Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị bắt?

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành bị bắt với cáo buộc hợp thức hóa đấu thầu mua kit test Việt Á và thiết bị phòng dịch Covid-19, gây thiệt hại nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Chiều 3/10, ông Thành bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Thành (bên phải) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: VKSND Lâm Đồng

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2020-2021 xảy ra dịch Covid-19, ông Thành với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã chỉ đạo cấp dưới lấy cấu hình hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (máy mượn sử dụng từ trước) làm yêu cầu kỹ thuật để xây dựng hồ sơ đấu thầu. Việc này đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách gần 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo bệnh viện còn mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch. Sau đó, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn, ông Thành chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn để trả tiền cho Công ty Hợp Nhất, gây thiệt hại nhà nước hơn 670 triệu đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của Công ty Minh Khoa, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn can thiệp vào quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu gây thiệt hại ngân sách gần 4,2 tỷ đồng.

Bị can Đinh Thế Hùng (bên phải) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam, sáng 3/10. Ảnh: VKSND Lâm Đồng

Cùng vụ án, bác sĩ Đinh Thế Hùng, Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận bị cáo buộc đã ký khống, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu mua kít test Việt Á của công ty Hợp Nhất, gây thiệt hại nhà nước gần 62 tỷ đồng.

Bước đầu cảnh sát xác định, các năm 2020-2021, ông Hùng biết Công ty Hợp Nhất đang phân phối kit xét nghiệm Covid-19. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại TP Phan Thiết, ông Hùng đã liên hệ với lãnh đạo và nhân viên công ty để mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho Công ty Hợp Nhất, ông Hùng chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, thống nhất đưa kit xét nghiệm Covid-19 và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất. Cựu giám đốc CDC Bình Thuận đã ký khống vào các biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán, gây thiệt hại hơn 61,7 tỷ đồng.

Nhiều trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

Đến nay, vụ án liên quan Công ty Việt Á đã có hơn 110 người bị xử lý về các tội Vi phạm quy định đấu thầu, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn... Đây là một trong những đại án lớn, gây chấn động dư luận khi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự vì cơ quan tố tụng xác định họ không vụ lợi, chỉ làm theo mệnh lệnh hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tiêu biểu, ông Nguyễn Thành Danh, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương, được miễn trách nhiệm hình sự do nhiều lần từ chối lợi ích vật chất từ Công ty Việt Á, không có động cơ cá nhân.

Tại Cần Thơ, vụ việc CDC mượn kit test của Việt Á cũng được đình chỉ điều tra, những người liên quan không bị truy cứu bởi không có hành vi trục lợi. Các quyết định này thể hiện sự phân hóa rõ ràng trong xử lý, nhằm răn đe nghiêm khắc với những người cố ý vụ lợi nhưng vẫn khoan hồng với cán bộ sai phạm mang tính thụ động hoặc không mưu cầu lợi ích cá nhân.

Tư Huynh