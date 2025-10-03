Cựu giám đốc CDC và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị bắt

Lâm ĐồngBác sĩ Đinh Thế Hùng cùng bác sĩ Nguyễn Văn Thành, cựu giám đốc CDC và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận bị cáo buộc sai phạm liên quan các gói thầu Việt Á.

Ông Hùng và Thành bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, ngày 3/10.

Động thái này diễn ra sau hơn 4 tháng Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong hoạt động mua sắm hệ thống xét nghiệm Rael-time PCR, kit xét nghiệm Covid-19, vật tư, hóa chất của Công ty CP công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất tại Bình Thuận giai đoạn 2020-2021.

Cụ thể giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của ông Hùng và Thành chưa được nhà chức trách công bố.

Thời điểm đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng với 53 gói thầu (giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỷ đồng). Còn Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test hơn 71 tỷ đồng với 20 gói thầu (giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỷ đồng).

Hầu hết các sản phẩm của Việt Á được hai đơn vị này ký hợp đồng mua sắm qua Công ty Hợp Nhất và một số trực tiếp với Công ty Việt Á.

Hồi tháng 2, Công an Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án tương tự liên quan hai gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị phòng chống dịch giữa Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Công ty thiết bị y tế Minh Khoa (TP HCM) năm 2020. Vụ án đang trong quá trình điều tra.

