Vì sao các HLV Hàn Quốc thành công ở Việt Nam?

Các trang thể thao Thái Lan phân tích những yếu tố cốt lõi đằng sau dấu ấn của HLV người Hàn Quốc với đội U23 và tuyển Việt Nam.

Theo Think Curve, lịch sử bóng đá Đông Nam Á chỉ ghi nhận hai đội tuyển tạo được dấu ấn rõ nét tại đấu trường U23 châu Á là Việt Nam và Indonesia. Việt Nam hai lần vào bán kết, lần lượt dưới thời Park Hang-seo (á quân) và Kim Sang-sik (giải ba). Indonesia cũng một lần góp mặt ở bán kết dưới trướng Shin Tae-yong. Điểm chung của các cột mốc này là vai trò của những HLV Hàn Quốc, cho thấy đây không phải sự trùng hợp mang tính nhất thời.

HLV Park Hang-seo (trái) và Kim Sang-sik có dấu ấn lớn trong thành công của các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Think Curve

Riêng với Việt Nam, bước ngoặt lớn bắt đầu từ năm 2017, khi đội tuyển chuyển sang con đường phát triển theo "phong cách Hàn Quốc". Từ đó, bóng đá Việt Nam thăng tiến rõ rệt, không chỉ ở đội tuyển quốc gia, còn tại các tuyến trẻ. "Thành tích mới nhất của U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026, đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh giải ba dù chơi thiếu người, là minh chứng cho sự kế thừa và phát triển của mô hình này", bài có đoạn.

Một yếu tố được trang này phân tích kỹ là sự thay đổi về tư duy. Trước thời Park Hang-seo, nhiều cầu thủ Việt Nam bước vào các giải đấu lớn với tâm thế bị đánh giá thấp. Ông Park là người đầu tiên phá vỡ rào cản đó bằng cách xây dựng niềm tin, giúp cầu thủ nghĩ rằng họ có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào nếu được chuẩn bị đúng cách.

HLV Kim Sang-sik được cho là tiếp nối nền tảng này. "Niềm tin trở thành nấc thang đầu tiên trong quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, bởi bóng đá không chỉ được quyết định bằng kỹ thuật hay thể lực, còn bởi tâm lý thi đấu và bản lĩnh", trang viết thêm. "U23 Việt Nam có thể duy trì sự tự tin trước các đối thủ mạnh tại giải châu Á 2026 là kết quả trực tiếp của quá trình tích lũy này".

Bài viết cũng dành nhiều dung lượng phân tích yếu tố kỷ luật, đặc trưng quen thuộc của các HLV Hàn Quốc. Dưới thời hai HLV này, kỷ luật được xem là nền tảng, không có chỗ cho sự thỏa hiệp, kể cả với những cầu thủ có tên tuổi.

Cầu thủ ôm nhau chia vui sau trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: AFC

Theo báo Siam Sport, các HLV Hàn Quốc chú trọng điều chỉnh thái độ của cầu thủ một cách toàn diện. Việc tuân thủ nghiêm ngặt giáo án tập luyện, sinh hoạt đúng giờ, đảm bảo thể lực và thi đấu đúng vai trò chiến thuật được coi là điều kiện bắt buộc. Cách làm này tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, buộc cầu thủ phải nỗ lực liên tục nếu muốn giữ vị trí trong đội hình.

Bên cạnh kỷ luật, hệ thống vận hành đội bóng được đặt cao hơn vai trò cá nhân. Quan điểm "hệ thống quan trọng hơn ngôi sao" được cho là kim chỉ nam xuyên suốt của các HLV Hàn Quốc tại Việt Nam. "Khi cầu thủ tuân thủ đúng nhiệm vụ được giao, tập thể sẽ vận hành trơn tru, giảm sự phụ thuộc vào từng cá nhân cụ thể", bài có thêm đoạn.

Về chuyên môn, Think Curve chỉ ra rằng các HLV Hàn Quốc không áp đặt máy móc triết lý bóng đá của họ, mà dựa trên "DNA" cầu thủ Việt Nam để xây dựng lối chơi. Thay vì theo đuổi bóng đá kiểm soát phức tạp, đòi hỏi nền tảng thể hình vượt trội, Việt Nam được tổ chức theo hướng chắc chắn, đề cao kỷ luật phòng ngự, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng thể lực, sự bền bỉ của cầu thủ.

Lối chơi này cũng được điều chỉnh phù hợp cho từng giải đấu và lực lượng cụ thể. Sự linh hoạt là điểm mạnh, giúp Việt Nam tối ưu hóa nguồn lực sẵn có thay vì chạy theo các mô hình xa rời thực tế.

HLV Park Hang-seo nâng cup vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 15/12/2018. Ảnh: Đức Đồng

Siam Sport nêu thêm một nguyên nhân thành công của các HLV Hàn Quốc, đó là lối chơi gây áp lực cường độ cao. "Những đội bóng của HLV Hàn Quốc thường có khả năng chạy không ngừng và thi đấu với cường độ cao", báo viết. "Gây áp lực tầm cao và chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công là các yếu tố then chốt, đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn. Hình ảnh đội tuyển Việt Nam dưới thời Park là ví dụ, khi các cầu thủ có thể duy trì nhịp độ thi đấu suốt 90 phút".

Một điểm khác của các HLV Hàn Quốc được đánh giá cao là sự thấu hiểu văn hóa châu Á. Không giống nhiều HLV châu Âu gặp khó khăn khi làm việc tại Đông Nam Á, các HLV Hàn Quốc dễ dàng thích nghi với cấu trúc quan hệ "đàn anh - đàn em", cũng như đặc điểm tâm lý của cầu thủ trong khu vực.

Cách quản trị con người của Park và Kim được mô tả là sự kết hợp giữa nghiêm khắc trong chuyên môn và gần gũi trong đời sống thường ngày. Trong khi kỷ luật được duy trì chặt chẽ trên sân tập và trong thi đấu, phòng thay đồ được xây dựng như không gian thoải mái. Ở đó, cầu thủ có thể tin tưởng và gắn bó với HLV.

"Ông Kim hiểu cách tạo bầu không khí tích cực, nhanh chóng hòa nhập và được cầu thủ đón nhận", trang bình luận. "Điều đó giúp ông sớm tạo dựng uy tín, để triển khai hiệu quả các yêu cầu về chiến thuật và kỷ luật".

Sự kết hợp giữa tư duy huấn luyện của HLV Hàn Quốc và tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam đã tạo ra chuỗi thành công kéo dài nhiều năm. Từ AFF Cup, SEA Games đến U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022, Việt Nam dần thoát khỏi vị thế chiếu dưới trong khu vực để khẳng định bản thân ở sân chơi châu lục.

Những thành tích của Việt Nam dưới trướng các HLV Hàn Quốc Vô địch AFF Cup 2 lần (2018, 2024) Vô địch SEA Games 3 lần (2019, 2021, 2025) Vô địch U23 Đông Nam Á (2025) Top 3 U23 châu Á (2018, 2026) Top 4 Asiad 18 Tứ kết Asian Cup 2019

Hoàng An (theo Siam Sport, Think Curve)