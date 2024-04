Vì sao bệnh hô hấp ở người già dễ diễn tiến nặng?

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Tường Oanh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ủy viên Ban chấp hành Hội hô hấp TP HCM cho biết, khi tuổi càng cao cùng thói quen ăn uống không điều độ, ít vận động, dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính kéo dài... khiến chức năng các cơ quan trong cơ thể bị suy giảm, trong đó có hệ thống miễn dịch. Hệ miễn dịch phản ứng chậm hơn, khó nhận diện mầm bệnh để kịp sản sinh các kháng thể. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus tấn công vào đường hô hấp trên (mũi, họng) gây cảm cúm, viêm xoang, viêm thanh quản... sau đó xuống đường hô hấp dưới (phế quản, phổi) gây nhiễm trùng đường hồ hấp, viêm phế quản, viêm phổi...

Suy giảm về miễn dịch và đề kháng còn khiến khả năng tự phục hồi, khả năng phát hiện và sửa chữa các tế bào bị tổn thương cũng chậm hơn. Người cao tuổi khi mắc bệnh thường lâu lành, dễ trở nặng, đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Ngoài ra, một số người có sẵn bệnh lý mãn tính như viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn ... khi bị cảm cúm, cảm lạnh sẽ làm tăng yếu tố thúc đẩy các bệnh mãn tính có sẵn này tiến triển nặng, tăng nguy cơ tử vong.

Theo bác sĩ Tường Oanh, việc tăng cường đề kháng, miễn dịch cho người cao tuổi rất quan trọng.

Đầu tiên, cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý mới cũng như điều trị tốt bệnh lý mãn tính có sẵn. Thực hiện tiêm phòng bệnh hô hấp như vaccine cúm, vaccine viêm phổi...

Thứ hai, không chủ quan với các triệu chứng ở đường hô hấp như ho, sổ mũi, chảy nước mũi, khó thở... Cần đi khám để được chẩn đoán đúng bệnh. Việc tự tiện dùng thuốc không kê đơn có thể gây trầm trọng thêm các vấn đề hô hấp mãn tính.

Thứ ba, giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát. Nếu ai có thói quen hút thuốc, uống rượu bia nên hạn chế hoặc cố gắng bỏ. Xây dựng chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, nghỉ ngơi và vận động hợp lý.

Sữa có bổ sung sữa non giúp tăng cường đề kháng giúp cho hệ hô hấp khỏe mạnh hơn. Ảnh: Värna Colostrum

Thứ tư, nên bổ sung thêm sữa và chế phẩm từ sữa để cung cấp đủ dưỡng chất cũng như tăng sức đề kháng, miễn dịch. Nhiều loại sữa có bổ sung sữa non mỗi ngày để nạp các dưỡng chất tăng cường miễn dịch như protein, vitamin D, sắt, kẽm...

Ngoài ra còn chứa hoạt chất sữa non Immunel hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh Immunel có khả năng tối ưu hóa hoạt động của hệ miễn dịch trong vòng 30 phút đến 2 giờ sau khi sử dụng.

Sản phẩm sữa Värna Colostrum chứa Immunel cũng như IgG, kháng thể có khả năng xác định và tiêu diệt mầm bệnh giúp cơ thể phòng tránh bệnh truyền nhiễm như các bệnh về đường hô hấp.

Có thể thấy, tuổi tác là yếu tố không thể tránh khỏi nhưng có thể giữ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai theo thời gian nếu tuân thủ lối sống tích cực và bảo vệ sức khỏe với sản phẩm hỗ trợ phù hợp.

Yên Chi

Värna Colostrum là sản phẩm dinh dưỡng bổ sung sữa non cho người lớn, hỗ trợ tăng đề kháng nhanh. Sản phẩm được phát triển và nghiên cứu bởi NNRIS (Viện Nghiên cứu Dinh Dưỡng Nutifoood Thụy Điển) và Sterling Technology Mỹ có chứa thành phần Immunel.

Värna Colostrum bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non 24h và sữa non Immunel, được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh chỉ sau 2 giờ. Sản phẩm không chứa gluten, lượng lactose và cholesterol thấp.

Lưu ý, người bệnh cần sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại đây.