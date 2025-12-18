VĐV Thái Lan bị tước HC vàng ngay trước lễ trao giải tại SEA Games

Thái LanTrận chung kết pencak silat nam hạng D tại SEA Games 33 chứng kiến bước ngoặt gây tranh cãi, với việc võ sĩ Malaysia được trao HC vàng sau quyết định chấp nhận đơn khiếu nại và điều chỉnh kết quả từ ban tổ chức.

Sự việc diễn ra ở chung kết nội dung đối kháng nam hạng D (dưới 65 kg) giữa Pheeraphon Mittasan và Muhammad Izzul Irfan tại nhà thi đấu Impact Arena, Muang Thong Thani tối 17/12. VĐV chủ nhà Pheeraphon Mittasan ban đầu được xác định là người chiến thắng với tỷ số 60-57, và thậm chí đã chuẩn bị bước lên bục nhận HC vàng.

Mittasan ban đầu được xác định là người giành HC vàng Pencak silat nội dung đối kháng nam hạng D (dưới 65 kg) tại SEA Games 33.

Theo trang Line Today, ngay sau trận, Malaysia nộp đơn khiếu nại, cho rằng đòn đánh quyết định của võ sĩ Thái Lan được thực hiện sau khi tiếng chuông kết thúc trận đã vang lên, đồng nghĩa với việc phạm luật.

Đơn khiếu nại đầu tiên của Malaysia không được chấp nhận. Dù vậy, trước khi lễ trao huy chương diễn ra, họ tiếp tục gửi kiến nghị lần hai kèm theo lập luận chi tiết. Lần này, ban trọng tài và hội đồng chuyên môn xem xét lại băng hình và chấp thuận khiếu nại.

Theo ông BB Aishah Global Shah, Trưởng đoàn pencak silat Malaysia, ban tổ chức quyết định trừ 10 điểm của võ sĩ Thái Lan. Kết quả chung cuộc được điều chỉnh, Muhammad Izzul Irfan thắng 57-50 và chính thức đoạt HC vàng, trong khi Pheeraphon Mittasan rơi xuống vị trí á quân.

Quyết định thay đổi kết quả ngay trước lễ trao giải này gây nhiều tiếc nuối cho đội chủ nhà, đồng thời làm dấy lên tranh luận về công tác trọng tài. Với sự thay đổi này, đội tuyển pencak silat Thái Lan khép lại SEA Games 33 với ba HC vàng.

Pheeraphon Mittasan (trái) trong trận gặp Muhammad Izzul Irfan. Ảnh: FM91 Trafficpro

Trước đó, Muhammad Izzul Irfan cũng vướng vào tranh cãi với đòn đấm vào vùng cổ khiến võ sĩ Việt Nam Nguyễn Minh Triết nằm bất động trên sàn ở bán kết. Trọng tài xác định Minh Triết không thể đấu tiếp nên bị loại, và công bố Marzuki chiến thắng trong khi đại diện Việt Nam nằm sàn ngay cạnh.

Pencak silat là môn võ truyền thống có nguồn gốc từ Indonesia, sau đó lan rộng và phát triển mạnh tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đây là hình thức thi đấu đối kháng sử dụng tay không hoặc vũ khí, nổi bật với những động tác mềm mại, giàu tính biểu diễn, mang dáng dấp của một bài múa nhưng ẩn chứa tính chiến đấu cao.

Môn võ này lần đầu xuất hiện tại SEA Games kỳ thứ 14 năm 1987. Dù từng vắng mặt ở một số kỳ đại hội, pencak silat đã được đưa trở lại chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 33, do Thái Lan đăng cai.

Trong thi đấu, pencak silat được chia thành hai nội dung chính. Nội dung biểu diễn nghệ thuật, gọi là Seni, chú trọng kỹ thuật, sự chính xác và tính thẩm mỹ trong các bài quyền đơn hoặc đồng đội, có thể kết hợp vũ khí. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên độ chuẩn xác của động tác, khả năng giữ thăng bằng, tốc độ, nhịp điệu và sự phối hợp giữa các vận động viên.

Nội dung đối kháng, gọi là Tanding, là hình thức thi đấu trực tiếp, phân theo hạng cân và giới tính. VĐV được phép tấn công, phòng thủ hoặc quật ngã đối phương, với các vùng hợp lệ gồm ngực, bụng, sườn, lưng và phần chân từ mắt cá trở xuống. Điểm số được tính dựa trên đòn đánh hợp lệ, cú đá trúng đích, tình huống làm đối thủ ngã, hoặc các pha né đòn kết hợp phản công hiệu quả.

Các trận đấu diễn ra trong sân thi đấu rộng 10 x 10 m, với khu vực đối kháng hình tròn ở trung tâm. Mỗi trận gồm ba hiệp, mỗi hiệp kéo dài hai phút, xen kẽ một phút nghỉ. Kết quả được xác định theo điểm số từng hiệp, do năm trọng tài chấm độc lập.

Hồng Duy (theo Thairath, Line Today)