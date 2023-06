Vật vã ôn thi giữa nắng nóng, mất điện

Mất điện, Trần Nhật Vy dùng nến để học bài nhưng được chừng 20 phút đã phải dừng lại vì mắt nhòe, mồ hôi nhễ nhại.

Về tới nhà lúc 19h hôm 2/6, Vy, lớp 9, trường THCS Bùi Quang Mại, huyện Đông Anh, Hà Nội, thấy tối om. Em nghe mẹ nói đã mất điện từ 17h, chưa biết lúc nào có. Hôm ấy, Hà Nội 39 độ C.

Vy ôm sách vở sang bà ngoại, cách đó 3 km, định ăn tối và ngủ lại luôn, nhưng nhà bà cũng không có điện. Bà không có đèn tích điện, điện thoại của Vy cũng đã sập nguồn, nữ sinh dùng nến để học bài.

"Khung cảnh giống trong mấy phim làng quê ngày xưa", Vy mô tả.

Học được chừng 20 phút, Vy thấy mắt nhòe vì thiếu ánh sáng, mồ hôi nhễ nhại. Em dừng học, lên giường nằm nhưng không thể ngủ vì quá nóng. Đến 0h, điện có trở lại. Nữ sinh thở phào, đi tắm rồi ra học bài tới sáng, bù lại thời gian buổi tối. "Học nhiều như thế nhưng em vẫn lo trượt cấp ba", em nói.

Một thí sinh dùng đèn tích điện để học bài ở Quốc Oai, Hà Nội lúc 21h tối 4/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Miền Bắc vừa trải qua một tuần nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn. Nóng nhất là ngày 31/5 và 1/6. Dự báo tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng khiến khu cầu điện sử dụng tăng đột biến. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết lượng điện tiêu thụ tháng 5 là hơn 75,4 triệu kWh, tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Trong tuần từ 29/5 đến 4/6, Hà Nội cắt điện tại 448 điểm, tùy nơi sẽ cắt 1-8 tiếng. Nhiều khu vực ngoài danh sách cũng bị cắt điện bất ngờ.

Xã Đông Sơn, huyện Sóc Sơn - nơi ở của Lê Đức Cường, lớp 12, trường THPT Sóc Sơn, vốn không nằm trong danh sách cắt điện ngày 2 và 3/6, nhưng thực tế xã không có điện từ 18h tới 3h hôm sau.

Cho rằng "có học cũng không tiếp thu được mấy", Cường định ngủ sớm, 4h sáng dậy học. Nhưng hôm đó, trời oi và nóng đến mức dù đã chạy xe máy hóng gió, Cường vẫn mồ hôi nhễ nhại. Về nhà với chiếc áo ướt sũng, nam sinh thấy bạn bè kháo nhau là quán net cách nhà 7 km có máy phát điện. Cường liền mang theo theo quyển bài tập môn Lý đến đó.

"Lúc đó đã gần 12h, quán có 100 máy mà chỉ còn vài máy trống. Mọi người đều tìm cách tránh nóng", Cường nói.

Làm xong bài tập Lý, nam sinh chơi game một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đến 3h, nhận tin nhắn của mẹ báo nhà đã có điện, Cường mới từ quán net về, chợp mắt thêm một lúc để 6h dậy đi học. Cường nói lo lắng nếu thời tiết nắng nóng và điện tiếp tục bị cắt, trong khi em và các bạn chỉ còn khoảng hai tuần cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đến trường học ôn, ngoài sách vở, Nguyễn Thị Thủy và các bạn lớp 12A10, trường THPT Bất Bạt, huyện Ba Vì, không quên mang theo quạt giấy và bình giữ nhiệt đựng đá viên bên trong. Khi nào khát, các em chỉ việc cho nước vào bình sẽ có nước mát uống.

Thủy cho hay hôm 1/6, khu vực này bị cắt điện từ 8h đến 18h. "Quạt giấy, sách vở được huy động để xua tan cái nóng. Ai cũng mồ hôi đầm đìa", Thủy nói. Hôm 4/6, khu nhà Thủy ở xã Thuần Mỹ cũng bị cắt điện từ 8h, nữ sinh chỉ còn cách ôm sách ra vườn để học.

Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh thành khác trong cả nước cũng cắt điện luân phiên khiến các sĩ tử phải tìm mọi cách xoay xở. Từ 1/6, khu vực xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, mất điện liên tục. Sốt ruột vì mất điện lâu không học được chữ nào, Vũ Thị Huệ Trang, lớp 12A3, trường THPT Đội Cấn, thắp đèn dầu để học.

"Mất điện đột ngột nên nhà có gì dùng nấy. Đến 23h30 có điện, em học tiếp tới hơn 1h mới ngủ", Trang nói. Để đọc bài, nữ sinh phải soi đèn theo từng dòng trong sách. Ánh sáng không đủ khiến mắt em nhanh mỏi, khó chịu vì ngửi mùi dầu lâu.

Cả nhà có một chiếc quạt tích điện nên bố mẹ ưu tiên cho Trang. Những hôm quạt chưa kịp sạc, em vừa học vừa lau mồ hôi. Nhiều bạn trong lớp Trang chọn ở lại trường đến chiều mới về vì ở đó có điện.

Tình trạng mất điện và thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến việc ôn tập của giáo viên và học sinh khá vất vả, theo cô Lý Thị Hằng, giáo viên trường THPT Bất Bạt, Ba Vì.

Cô Hằng cho hay để tránh nóng, nhà trường chuyển khối 12 xuống học dưới tầng 1. Giờ học buổi sáng cũng được bắt đầu và kết thúc sớm hơn. Những hôm mất điện, lớp phải mở toang cửa sổ để lấy ánh sáng, còn trong lớp, cả cô và trò vừa quạt tay, vừa học.

"Biết là nóng nhưng cô, trò cũng không có cách nào khác và phải khắc phục", cô Hằng nói, cho biết các thầy cô thường xuyên nhắc học sinh uống nhiều nước, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khỏe.

Ngày 4/6 khi nhiệt độ Hà Nội giảm còn 32-34, dự kiến giữ ổn định mức nhiệt này đến hết kỳ thi vào lớp 10 công lập, Vy thấy may mắn. Hôm nay, nhà em cũng không bị cắt điện.

"Hy vọng thời tiết, điện ổn định trong mấy ngày ôn thi cuối cùng, để em yên tâm học", Vy cho hay.

Còn Trang vẫn nơm nớp không biết lúc nào điện bị cắt. "Nếu được thông báo, em sẽ chủ động việc học của mình hơn", Trang nói.

Bình Minh - Thanh Hằng