Vật lộn trên đường về quê nghỉ Tết

Tình trạng nhồi nhét trên xe khách và ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ từ Bắc vào Nam khiến hành trình về nhà của nhiều người dân trở thành nỗi ám ảnh.

11h trưa 12/2 (25 tháng Chạp), Quỳnh Chi, 25 tuổi, lên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Dù đã đặt trước vé giường nằm giá 250.000 đồng nhưng trước mắt cô là lối đi giữa hai hàng ghế chật kín người nằm trên những tấm chiếu mỏng.

Nhà xe phân bua "khách phát sinh", đề nghị cô chọn nằm giữa lối đi (nằm luồng) hoặc tự tìm xe khác. Sợ lỡ chuyến cuối ngày, Chi chấp nhận chen vào khoảng trống nhỏ hẹp ngay sát cửa lên xuống.

Chiếc xe 40 chỗ được nhồi hơn 50 người. Không gian đặc quánh mùi mồ hôi, mùi thức ăn và tiếng trẻ con quấy khóc. Nằm dưới sàn, Chi phải co quắp, ôm chặt ba lô trước ngực. "Xe nhích từng chút trong dòng ùn tắc, tôi cảm giác lồng ngực bị ép chặt vì thiếu oxy", Chi kể.

Cùng cảnh ngộ với Chi, hàng vạn người dân rời Hà Nội chiều 26 Tết cũng chôn chân tại các trục Vành đai 3, Giải Phóng, Khuất Duy Tiến. Cửa ngõ thành phố như nín thở trước dòng người hối hả đổ về quê cho kỳ nghỉ dài 9 ngày.

22h đêm, vừa về đến sân nhà, Quỳnh Chi khuỵu xuống nôn thốc tháo vì say xe và kiệt sức sau hành trình 9 tiếng, gấp 3 lần ngày thường.

Khu vực đường vành đai ba trên cao, đoạn qua Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Hà Nội, ùn tắc kéo dài chiều 13/2 (26 tháng Chạp). Ảnh: L.C

Ở phía Nam, "cơn ác mộng" mang tên kẹt xe cũng bủa vây cửa ngõ TP HCM đi miền Trung và miền Tây. Từ rạng sáng 11/2 (24 tháng Chạp), cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã kẹt cứng từ nút giao An Phú. Lượng xe tăng đột biến khiến đoạn giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc hơn 10 km, xe nhích từng mét qua trạm thu phí Xuân Quế.

Với những người chọn phương tiện cá nhân thay vì xe khách, tình cảnh cũng không khá hơn. Anh Ngô Văn Tuệ quyết định khởi hành từ TP HCM về Quảng Nam lúc rạng sáng 12/2 để tránh tắc đường. Nhưng tính toán của anh thất bại trước áp lực giao thông. Quãng đường 900 km mọi năm đi mất 14 tiếng, nay kéo dài lên 22 tiếng.

Đỉnh điểm là đoạn qua hầm Cổ Mã (tỉnh Khánh Hòa), anh Tuệ chôn chân suốt 2,5 tiếng. Hàng nghìn phương tiện tắt máy, xếp hàng dài trên đường dẫn. Dưới cái nắng oi ả của miền Trung, nhiều tài xế và hành khách phải mở cửa tràn xuống đường tìm chút gió trời.

"Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau cả cây số không nhúc nhích, tôi thấy đường về quê chưa bao giờ xa đến thế", anh Tuệ chia sẻ với VnExpress khi về đến nhà lúc nửa đêm.

Vật lộn trên đường về quê nghỉ Tết Đoạn qua hầm Cổ Mã (hầm qua đèo Cả), tỉnh Khánh Hòa ùn tắc 2,5 tiếng, buộc nhiều tài xế xuống đường nghỉ ngơi, sáng 12/2. Nguồn: Ngô Văn Tuệ

Hướng về miền Tây cũng không dễ thở hơn. Chiều 25 Tết, Bến xe Miền Tây - cửa ngõ phục vụ 29 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long - rơi vào tình trạng quá tải. Dù bến huy động hơn 3.400 xe, hàng nghìn người vẫn phải vật vờ chờ đợi 4-5 giờ mới được lên xe.

Cao điểm phục vụ dịp Tết tại bến xe miền Tây từ 25-28 tháng Chạp. Trung bình mỗi ngày bến có khoảng 70.000 lượt hành khách. Hiện, bến có 3.400 xe của 145 đơn vị vận tải nhưng không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Anh Minh, một tài xế chạy tuyến Bến xe Miền Tây - Cà Mau cho biết xe rời bến chiều 25 Tết chậm hơn hai tiếng so với ngày thường. Nguyên nhân do người dân về quê đông, kết hợp với đường về miền Tây gặp sự cố buộc nhiều hãng xe điều chỉnh lại giờ khởi hành.

Sau nhiều giờ mòn mỏi chờ đợi ở bến, Thanh Minh, 23 tuổi, tiếp tục đối mặt với hành trình vạ vật về Mỹ Tho, Đồng Tháp. Xe xuất bến lúc 14h nhưng lập tức mắc kẹt tại "ma trận" Kinh Dương Vương và vòng xoay An Lạc. Mỗi nhịp chờ 20 phút chỉ giúp xe nhích được vài trăm mét.

Bên trong xe, máy lạnh chạy hết công suất cũng không thắng nổi hơi nóng từ hàng chục con người. Tiếng động cơ gầm gừ, rung bần bật sau mỗi cú nhích ga khiến nhiều hành khách say xe. Thời gian chờ đợi kéo dài khiến điện thoại nhiều người sập nguồn. Minh phải đem pin dự phòng cho hành khách xung quanh mượn để báo tin cho người thân đang sốt ruột đợi chờ.

Hành trình chưa đầy 80 km nhưng Minh mất gần 5 tiếng đồng hồ. "Bước xuống xe, đầu óc tôi quay cuồng, chân tay tê cứng vì ngồi bó gối quá lâu. Sự kiệt quệ khiến niềm vui sum họp bị lấn át bởi nỗi sợ hãi những chuyến xe ngày Tết", Minh nói.

Một người đàn ông chở đồ về quê nghỉ Tết trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, chiều 13/2. Ảnh: L.C

Câu chuyện vật lộn với giao thông trước những kỳ nghỉ lễ, Tết không mới. Ngoài nguyên nhân khách quan do lượng phương tiện tăng đột biến, lợi dụng nhu cầu đi lại tăng đột biến, nhiều nhà xe bất chấp quy định để nhồi nhét khách nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Chủ một hãng xe chuyên tuyến Hà Nội - Nghệ An thừa nhận tình trạng này thường xuất phát từ sự "thỏa thuận ngầm" giữa hai bên: khách chấp nhận chịu khổ để được về quê, còn nhà xe nhắm mắt làm ngơ quy định. Tuy nhiên, người này cho rằng làm vậy rất dễ mất uy tín. "Thay vì nhét khách nằm luồng, tôi mở bán vé sớm một tháng và tăng cường xe chạy bổ sung", người chủ xe nói.

Thực tế, lực lượng chức năng đang xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm. Ngày 13/2, Cục Cảnh sát giao thông phạt 207 triệu đồng tài xế và chủ xe tuyến Hà Giang - Bắc Ninh vì chở 83 khách trên xe 45 chỗ. Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng phạt một xe khách Hà Nội - Hà Tĩnh gần 31 triệu đồng trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn vì lỗi tương tự.

Ba năm nay, Hoài Thanh, 29 tuổi, quê Hà Tĩnh thoát cảnh nhồi nhét hoặc chen chân trên đường mỗi khi về quê trong dịp lễ. "Giao thông đông đúc, kẹt xe trước kỳ nghỉ là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi để dành phép, xin nghỉ trước lễ 2-3 ngày nên đường về quê nhẹ nhàng hơn rất nhiều", cô chia sẻ kinh nghiệm.

Với những người không thể nghỉ sớm như anh Tiến Thành, 41 tuổi, quê Nam Định, chạy xe đêm là giải pháp hữu hiệu. "10h đêm xuất phát từ Hà Nội, gần ba tiếng sau tôi về đến nhà, vẫn có thời gian ngủ nghỉ mà không lo tắc đường", anh nói.

