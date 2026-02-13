Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, TP HCM thông thoáng ngày cận Tết

Tại Hà Nội, từ 15h30, đường phố dần đông người đổ về quê, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Mọi ngả đường dẫn ra các cửa ngõ Thủ đô đều ùn tắc, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa các ngã ba, ngã tư.
Đường Vành đai 3 trên cao bắt đầu ùn ứ từ đầu giờ chiều, kéo dài nhiều km từ lối lên ở đại lộ Thăng Long, kéo tới cầu Thanh Trì.
Tại đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Nước Ngầm lưu lượng người dân về quê lớn khiến ùn ứ khoảng 2 km, lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết giao thông.
Người dân lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc về quê trên đường Giải Phóng.
Trong khi đó tại Bến xe Miền Tây, hàng nghìn chờ đến giờ khởi hành về quê đón Tết. Từ 25 đến 28 tháng Chạp là cao điểm phục vụ dịp Tết tại bến xe này. Trung bình mỗi ngày bến có khoảng 70.000 lượt hành khách.
Lối ra vào bến xe ùn tắc cục bộ, bảo vệ bến và lực lượng dân quân tự vệ được điều động để đảm bảo trật tự.
Khu vực nút giao An Phú hiện khai thác hai hầm chui và nhánh cầu vượt giúp giải quyết tình trạng ùn tắc.
Phạm Chiểu - Quỳnh Trần