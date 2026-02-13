Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, TP HCM thông thoáng ngày cận Tết

Tại Hà Nội, từ 15h30, đường phố dần đông người đổ về quê, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Mọi ngả đường dẫn ra các cửa ngõ Thủ đô đều ùn tắc, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa các ngã ba, ngã tư.

Đường Vành đai 3 trên cao bắt đầu ùn ứ từ đầu giờ chiều, kéo dài nhiều km từ lối lên ở đại lộ Thăng Long, kéo tới cầu Thanh Trì.