Hàng nghìn người chen lấn ở bến xe để về quê

Đứng chen chúc trong đám đông chờ tới lượt lên xe về quê ở Đồng Tháp, ông Hồ Văn Tân, 73 tuổi (góc phải) cho biết đã đặt xe chạy lúc 13h30 nhưng đến 16h30 mới nhận được thông báo từ nhân viên hãng Phương Trang để lên xe.

"Tôi bị bệnh tim, chờ đợi từ trưa đến giờ quá mệt mỏi mà phải ngồi đây chứ không dám đi đâu vì sợ xe kêu tên mình không có sẽ lỡ chuyến", ông Tân nói.