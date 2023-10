Vào tòa nhà Đồi Capitol để phản đối chiến sự Israel - Hamas

Hàng trăm người biểu tình tại Đồi Capitol và vào tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ để phản đối chiến sự Israel - Hamas.

Đám đông biểu tình ngày 18/10 mặc áo phông đen in dòng chữ "Người Do Thái muốn ngừng bắn ngay bây giờ" và "Họ không nhân danh chúng tôi". Họ tập trung tại một phần tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ, ngồi trên sàn, cùng nhau vỗ tay và hát.

Cuộc biểu tình do nhóm Tiếng nói người Do Thái vì Hòa bình tổ chức. Đây là nhóm người Do Thái ở Mỹ phản đối Israel vì cho rằng người Palestine bị đối xử bất công.

Người biểu tình giương cao các biểu ngữ như "Ngừng bắn", "Hãy để Gaza sống". Đám đông kêu gọi các nghị sĩ Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Người biểu tình đối đầu với các sĩ quan cảnh sát trong Đồi Capitol hôm 18/10. Ảnh: AP

Cảnh sát Đồi Capitol cho biết những người này tiến vào khu vực một cách hợp pháp, thông qua các trạm kiểm soát an ninh dành cho khách tham quan và được phép tụ tập. Tuy nhiên, người dân không được phép biểu tình bên trong tòa nhà.

"Chúng tôi đã yêu cầu người biểu tình dừng lại. Chúng tôi đã bắt những người không tuân thủ yêu cầu", tài khoản X của Cảnh sát Đồi Capitol đăng thông báo.

Giới chức ước tính khoảng 300 người bị bắt.

Biểu tình trong Đồi Capitol phản đối chiến sự Hamas - Israel Đám đông biểu tình phản đối xung đột ở Dải Gaza trong Đồi Capitol hôm 18/10. Video: X/@rontech777

Trước cuộc biểu tình, hàng trăm người đã tụ tập ở Quảng trường Quốc gia, gần tòa nhà quốc hội Mỹ, để kêu gọi chính quyền Biden thúc giục lệnh ngừng bắn.

"Tổng thống Biden là người duy nhất có thể gây áp lực lên Israelvà ông ấy cần dùng quyền lực của mình để cứu những sinh mạng vô tội", Hannah Lawrence, 32 tuổi, đến từ Vermont, nói.

Chưa có thông tin về thương vong hay bạo lực liên quan cuộc biểu tình trong Đồi Capitol.

Sau khi nổ ra xung đột Hamas - Israel hôm 7/10, gần 3.500 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza. Sau hơn 10 ngày sống trong cảnh bị phong tỏa, thiếu nhu yếu phẩm, người dân Dải Gaza có thể sắp được tiếp cận nước, thực phẩm, thuốc men khi Israel hôm 18/10 thông báo cho phép hàng viện trợ vào Dải Gaza từ Ai Cập.

Ngọc Ánh (Theo CBS)