'Vành đai' hưởng ưu đãi của Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM có quy mô gần 900 ha, bao trọn sông Sài Gòn, với tòa nhà Bitexco là công trình cao nhất, nằm trong khu vực trung tâm.

Lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài chính TP HCM chia sẻ về diện mạo, lộ trình hình thành cũng như chính sách ưu đãi trước thềm ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM.

Tại sự kiện "Thu hút vốn đầu tư để TP HCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế" ngày 20/12, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố nói trung tâm này thuộc địa bàn ba phường Sài Gòn, Bến Thành và An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, thuộc Thủ Thiêm).

"Khu vực này có thể hình dung như một "vòng tròn" bao trọn sông Sài Gòn", ông An nói, thêm rằng các doanh nghiệp, tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên được hưởng loạt chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Trung tâm TP HCM và khu vực bán đảo Thủ Thiêm, nơi được đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Phạm vi địa giới của Trung tâm tài chính quốc tế thành phố hiện có khoảng 1.000 tòa nhà. Trong số này, Bitexco được xác định là công trình cao nhất nằm trong khu vực trung tâm. Các tòa nhà còn lại có điều kiện hạ tầng tương đối ổn định, đủ khả năng đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của trung tâm tài chính.

Chính sách ưu đãi cho tòa nhà, doanh nghiệp, định chế tài chính trong trung tâm gồm thuế, điện, nước cũng như các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, với hệ thống Internet băng thông rộng hoạt động liên tục, phủ sóng 3G, 5G, nhằm bảo đảm điều kiện vận hành cho các hoạt động tài chính - dịch vụ.

Về hạ tầng kỹ thuật, ngành điện và nước đều được ưu tiên riêng cho khu vực trung tâm tài chính, bởi việc vận hành đòi hỏi hệ thống máy móc công nghệ cao, tiêu thụ điện năng lớn, đồng thời cần lượng nước đáng kể để phục vụ công tác làm mát. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu vực này được tính toán phù hợp với đặc thù vận hành của một trung tâm tài chính quy mô lớn.

Bộ phận điều phối của trung tâm tài chính quốc tế tạm thời đặt tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo của thành phố, sẽ vận hành từ ngày mai.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài Chính TP HCM, nói lộ trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu, cụ thể là tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở cho cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Bước sang giai đoạn 3, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thông qua trung tâm này, thành phố muốn thu hút mạnh các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và công nghệ tài chính hàng đầu, đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Thành phố cũng kỳ vọng tạo không gian đột phá về thể chế, cơ chế và môi trường đầu tư - kinh doanh, với không gian thử nghiệm (sandbox) các mô hình, sản phẩm tài chính mới theo cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp.

Mới đây, Chính phủ ban hành loạt nghị định về thành lập trung tâm quốc tế tại Việt Nam, cùng chính sách giao đất, quy định lao động. Bên cạnh trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, một trung tâm tương tự cũng đặt tại Đà Nẵng, quy mô 300 ha. Việc tuyển dụng tại các trung tâm này không bị giới hạn tỷ lệ lao động nước ngoài.

Sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, ra mắt Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày mai, 21/12.

Thủy Trương