Vách ngăn tử cung có thể gây sẩy thai, sinh non

Em mang thai 31 tuần, bị vách ngăn tử cung 5,5 mm, nhân xơ nhỏ, hiện mẹ và bé khỏe mạnh, nhưng em lo sinh non, nhờ bác sĩ tư vấn? (Mỹ Huyền)

Trả lời:

Những phụ nữ có vách ngăn tử cung sẽ khó có thai. Bạn đã có thai, bé được 31 tuần tuổi là điều đáng mừng. Trường hợp có vách ngăn tử cung, nhân xơ nhỏ có thể dọa sinh non. Hiện tại, kết quả khám thai bình thường, bạn cũng khỏe mạnh nên nguy cơ chưa thể xảy ra.

Bạn cần theo dõi tình trạng của thai nhi về cử động thai, các dấu hiệu có thể sinh non như đau bụng từng cơn, ra nước âm đạo, ra máu âm đạo. Nếu có những dấu hiệu này, bạn cần đi khám ngay lập tức. Bên cạnh theo dõi tại nhà, bạn nên thăm khám bác sĩ sản khoa để phát hiện sớm nguy cơ sinh non. Thai phát triển càng lớn, nguy cơ càng cao, tần suất khám thai định kỳ sẽ rút ngắn lại, ví dụ như một tuần một lần để theo dõi dấu hiệu dọa sinh non, sự phát triển của thai nhi...

Trường hợp của bạn sinh mổ hay không sẽ tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ theo dõi. Phụ nữ có vách ngăn tử cung có thể sinh thường, chứ không phải đều sinh mổ.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thúy Hà

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội