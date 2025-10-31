Ukraine tuyên bố từng phá hủy tên lửa Oreshnik của Nga

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một tên lửa Oreshnik của Nga trong chiến dịch mùa hè 2023.

"Chúng tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng giờ chúng tôi có thể nói ngắn gọn rằng một trong ba tên lửa Oreshnik đã bị phá hủy thành công trên lãnh thổ Nga", Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay.

Ông thêm rằng tên lửa bị phá hủy tại Kapustin Yar, khu huấn luyện quân sự và là tổ hợp phóng tên lửa của Nga tại tỉnh Astrakhan, "trong chiến dịch thành công cách đây hai mùa hè". Hoạt động có sự phối hợp giữa lực lượng của Tổng cục Tình báo (GUR), SBU và Cơ quan Tình báo Đối ngoại (FIS). Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức tiến hành.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk vào tháng 3/2024. Ảnh: Kyiv Post

"Đó là chiến dịch cực kỳ thành công và phá hủy 100%. Thông tin này đã được báo cáo riêng cho Tổng thống Ukraine và Tư lệnh Tối cao. Một số tổng thống của các nước khác cũng được thông báo", ông Maliuk nói.

Ông lưu ý chiến dịch của Ukraine được thực hiện "khi cái tên Oreshnik về cơ bản chưa được công chúng biết đến và người Nga khi đó cũng chưa sử dụng nó để răn đe".

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024.

Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Nga mô tả Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung, trong khi Ukraine gọi đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), còn Mỹ xác định Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm xa có tầm bắn 3.000-5.500 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik.

Quan chức tình báo Ukraine cho biết Nga đã sản xuất 3 tên lửa Oreshnik trong năm nay và dự kiến tăng gấp đôi sản lượng hàng năm lên 6 tên lửa. Tổng thống Zelensky cho hay có 25 công ty tham gia sản xuất Oreshnik và kêu gọi các đối tác phương Tây áp lệnh trừng phạt với họ.

Giám đốc SBU tuyên bố Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc không kích thành công vào các cơ sở khai thác dầu mỏ và lọc dầu của Nga kể từ đầu năm nay. Ông nói rằng nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa nhằm làm suy yếu ngân sách tài trợ cho chiến dịch của Nga.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, Interfax Ukraine, Reuters)