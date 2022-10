Ukraine tuyên bố tăng phá hoại trong lãnh thổ Nga sáp nhập

Cố vấn Ukraine cho biết sẽ "tăng cường hoạt động du kích phá hoại", bên cạnh nỗ lực phản công, để "giải phóng các vùng lãnh thổ" Nga sáp nhập.

"Việc sáp nhập những vùng lãnh thổ này chỉ tồn tại trên truyền hình Nga", Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay tuyên bố. "Những người ủng hộ nỗ lực này sẽ đối mặt với thực tế đau đớn khi chạm trán các lực lượng vũ trang Ukraine".

Theo Podolyak, Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự, trong đó kết hợp sử dụng lực lượng quân đội chính quy với "tăng cường các hoạt động phá hoại đặc biệt" do các đội du kích tiến hành tại những khu vực Nga sáp nhập.

Tổng thống Vladimir Putin hôm nay ký ban hành luật, hoàn tất quá trình chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Nga 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Nhiều vụ ám sát nhằm vào quan chức Nga bổ nhiệm gần đây xảy ra tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà họ kiểm soát. Ít nhất 18 người bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công được cho là do "du kích Ukraine" thực hiện trong nỗ lực tái kiểm soát lãnh thổ của Kiev.

Binh sĩ Ukraine ở thành phố Lyman ngày 3/10. Ảnh: AP.

Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine, nhưng Moskva thường xuyên cáo buộc Kiev đứng sau các vụ ám sát và gọi đây là hành vi khủng bố. Ukraine không thừa nhận cáo buộc, nhưng cho rằng các vụ ám sát là "chính đáng" trong bối cảnh chiến sự khiến hàng chục nghìn binh sĩ nước này thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol do Ukraine bổ nhiệm và không ở thành phố này, cho biết một quả bom cài trên xe của Olena Shapurova, lãnh đạo cơ quan giáo dục Melitopol, đã phát nổ và làm cháy chiếc xe hôm 29/9. Bà Shapurova sống sót sau vụ ám sát.

Ông Fedorov cho biết "du kích Ukraine" đã thực hiện vụ tấn công và cáo buộc bà Shapurova "đứng đầu cơ quan giúp Nga áp dụng các biện pháp giáo dục của họ ở Melitopol".

Lực lượng an ninh Nga gần đây bắt nhiều nghi phạm tham gia các vụ phá hoại và ám sát quan chức địa phương. Các đặc vụ Tổng cục An ninh Nga (FSB) ngày 3/10 bắt một công dân Ukraine ở Kherson với cáo buộc làm gián điệp, cung cấp cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông tin về quân đội Nga và tình hình thành phố.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 7 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Nguyễn Tiến (Theo Guardian)