Ukraine thừa nhận nền công nghiệp quốc phòng bị phá hủy

Cố vấn Tổng thống Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy gần như hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

"Cả hai bên đều chịu thiệt hại. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không thiệt hại, bạn đã nhầm to. Trên thực tế, lực lượng Nga đã phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi và đang kết liễu nó. Họ cũng đang tàn phá ngành công nghiệp dân sự", cố vấn Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich ngày 31/3 nói.

Ông Arestovich cho rằng mục tiêu của Nga là biến Ukraine thành một quốc gia "không ai để tâm đến", giống như "một lãnh thổ bị phá hủy".

Nga chưa bình luận về tuyên bố của cố vấn Tổng thống Ukraine. Trước đó, Nga khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự và cáo buộc "những phần tử chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng dân thường làm lá chắn sống" cũng như dàn dựng các vụ tấn công nhằm vào người dân.

Quân đội Nga cũng thường xuyên công bố thông tin về những đợt tập kích tên lửa nhắm vào các kho vũ khí, tổ hợp phòng không và khí tài hạng nặng của Ukraine, đặc biệt là tổ hợp tên lửa S-300.

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa S-300 sát Kiev Kho tên lửa S-300, Buk của Ukraine bị lực lượng Nga tấn công ngày 26/3. Video: Zvezda.

Ông Arestovich đưa ra bình luận trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra hồi đầu tuần tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng vòng đàm phán này "đánh dấu thắng lợi quan trọng của nền ngoại giao Ukraine", đồng thời tuyên bố Kiev không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào và thay vào đó đã cải thiện vị thế đàm phán của mình.

"Các đảm bảo an ninh đang xuất hiện. Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Ba Lan, tất cả thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, đều đã đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh cho chúng tôi, Trung Quốc đang xem xét điều này", ông Arestovich nói.

Khi được hỏi liệu Washington sẵn sàng trở thành bên bảo trợ an ninh cho Kiev hay không, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield ngày 30/3 nói Mỹ liên tục thảo luận với phía Ukraine, song chưa thể chia sẻ bất cứ điều gì cụ thể trong lúc này.

Giới chức Đức khẳng định Ukraine có thể dựa 100% vào hỗ trợ của họ trong đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói tại thời điểm này đàm phán giữa Ukraine và Nga chưa đạt tiến triển cần thiết và Kiev cũng như Moskva có thể đang hiểu hoàn toàn khác nhau về các đề xuất.

Cục diện chiến trường Ukraine sau một tháng giao tranh. Nhấn để xem chi tiết.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 29/3 được coi là bước quan trọng để hai bên đạt được thỏa thuận sau hơn một tháng chiến sự.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay các điều kiện hiện nay chưa chín muồi để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo RT)