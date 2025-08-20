Ukraine tặng gậy golf của thương binh cho Tổng thống Trump

Tổng thống Zelensky tặng Tổng thống Trump cây gậy đánh golf của quân nhân Ukraine đã bị mất một chân trong những tháng đầu chiến sự.

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 19/8 cho biết gậy golf thuộc về Kostiantyn Kartavtsev, quân nhân Ukraine bị mất một chân khi nỗ lực cứu đồng đội. Ông Zelensky cho Tổng thống Mỹ xem video về Kartavtsev, đồng thời nhấn mạnh rằng "golf đã trở thành một phần trong quá trình phục hồi chức năng" của thương binh này.

Kartavtsev cũng ghi lại một video gửi tới Tổng thống Trump, trong đó nêu mong muốn Mỹ giúp Ukraine tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Ông Trump, người nổi tiếng là đam mê golf và sở hữu nhiều sân golf, đã nhận món quà và gửi tặng cho Tổng thống Ukraine chìa khóa tượng trưng của Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cầm gậy đánh golf, món quà từ thương binh Ukraine. Ảnh: X/United24Media

Tổ chức United by Golf của các cựu binh Ukraine cùng ngày công bố video ông Trump gửi lời cảm ơn đến Kartavtsev.

"Tôi vừa xem cú đánh của anh. Tôi biết nhiều về golf và cú đánh của anh thật tuyệt. Anh là một con người phi thường, hãy tiếp tục chơi golf và làm những điều khác nữa. Đất nước của anh là một quốc gia tuyệt vời. Chúng tôi đang nỗ lực để giúp nó hồi phục", ông Trump nói.

Ông cho biết sẽ không chỉ sử dụng cây gậy, mà còn luôn nghĩ đến người lính Ukraine mỗi khi đứng trên sân cỏ. "Cây gậy này tuyệt đẹp. Tôi sẽ dùng nó. Mỗi lần đưa bóng vào lỗ, tôi sẽ nghĩ về anh", ông cam kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 18/8. Ảnh: AFP

Ông Zelensky gửi đến bà Melania Trump lá thư cảm ơn từ vợ mình là Olena Zelenska, ca ngợi đệ nhất phu nhân Mỹ đã viết thư kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng chiến sự để trẻ em được sống trong hòa bình.

Tổng thống Trump gặp Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8, ba ngày sau cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng thông báo đã gọi cho ông Putin trong cùng ngày để thu xếp hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Ukraine và cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ.

