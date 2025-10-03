Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Nicaragua

Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo nước này cắt quan hệ với Nicaragua để đáp trả việc quốc gia Trung Mỹ công nhận các vùng lãnh thổ Nga sáp nhập.

"Ukraine mạnh mẽ lên án việc Nicaragua công nhận Crimea, cùng một phần các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson là lãnh thổ của Nga", Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố hôm nay. "Để đáp trả những hành động thù địch này, Ukraine tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nicaragua".

Phía Ukraine coi động thái của Nicaragua là "nỗ lực nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ". Ukraine không có quan hệ thương mại đáng kể với Nicaragua và không đặt đại sứ quán tại nước này.

Nicaragua chưa bình luận về thông báo của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 30/6. Ảnh: AFP

Hồi tháng 7, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega gửi thư cho người đồng cấp Vladimir Putin, ca ngợi chiến dịch ở Ukraine là "trận chiến anh hùng" và khẳng định quốc gia Trung Mỹ này hoàn toàn ủng hộ các tuyên bố về lãnh thổ của Nga. Tính đến ngày 1/10, Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine.

Quốc gia lớn nhất Trung Mỹ, nằm giữa vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, là một trong những đồng minh trung thành nhất của Nga. Đây là một trong 5 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống lại việc lên án chiến dịch của Nga ở Ukraine năm 2022 và nhiều lần đưa ra tuyên bố ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin cùng hành động quân sự của Moskva.

Năm 2020, Nicaragua mở lãnh sự quán danh dự ở Simferopol trên bán đảo Crimea, khiến Ukraine bất bình và áp biện pháp trừng phạt với Managoa. Năm 2021, giới chức Nicaragua ký thỏa thuận hợp tác thương mại và kinh tế với chính quyền do Nga thiết lập ở Crimea.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AFP)