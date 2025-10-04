Ukraine cáo buộc Nga ra lệnh ám sát cựu chủ tịch quốc hội

Kiev nói thu được bằng chứng cho thấy nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội Ukraine là điệp viên Nga và được Moskva giao nhiệm vụ ám sát.

"Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thu thập được bằng chứng cho thấy nghi phạm sát hại Andriy Parubiy hành động theo lệnh từ tình báo Nga", SBU ngày 3/10 thông báo.

Cơ quan này cho biết nghi phạm được Nga tuyển mộ cách đây hơn một năm. Người này ban đầu có nhiệm vụ theo dõi và báo lại cho phía Nga về vị trí quân đội Ukraine, cũng như xác định thời gian và lộ trình của các tàu chở nhiên liệu.

Theo SBU, sau khi cho rằng nghi phạm đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ "phức tạp hơn", tình báo Nga ra lệnh ám sát nghị sĩ Parubiy và cung cấp tiền để ông ta lên kế hoạch gây án.

Để thực hiện mệnh lệnh, ông ta đã theo dõi lịch trình hàng ngày và lộ trình di chuyển của nạn nhân. Điều tra viên xác định người này có kế hoạch rời khỏi đất nước sau khi hạ được mục tiêu. Giới chức Ukraine đã bắt nghi phạm tại tỉnh Khmelnytskyi, địa điểm mà ông ta định vượt biên.

Người này bị cáo buộc tội phản quốc và sẽ đối mặt với án tù chung thân kèm tịch thu tài sản. SBU không đề cập tên nghi phạm, song trang Ukrainska Pravda cho biết ông ta tên Mykhailo Scelnikov.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Trong phiên xét xử hồi đầu tháng 9, nghi phạm khẳng định không có liên hệ với cơ quan tình báo Nga, giải thích lựa chọn ám sát nghị sĩ Parubiy là vì ông "tình cờ ở gần đó". Nghi phạm thêm rằng "sẵn sàng ra tay" nếu gặp chính trị gia khác như cựu tổng thống Petro Poroshenko.

Khoảnh khắc cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục ở Lviv hôm 30/8.

Ông Parubiy, người từng là chủ tịch quốc hội Ukraine năm 2016-2019, bị sát hại khi đi bộ trên vỉa hè ở thành phố Lviv hôm 30/8. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm phục sẵn tại dãy ôtô đang đỗ cạnh vỉa hè.

Khi ông Parubiy bước qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn sau khi gây án.

Vụ ám sát gây chấn động chính trường Ukraine do ông Parubiy là chính trị gia có ảnh hưởng lớn, từng đóng vai trò quan trọng trong chính biến Maidan năm 2014. Ông Parubiy theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, hồi năm 2019 trở thành nghị sĩ đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập.

