Ukraine cảnh báo thủy lôi dạt vào Odessa

Chính quyền Odessa ở miền nam Ukraine cảnh báo người dân về nguy cơ thủy lôi trôi dạt từ Biển Đen vào bờ do bão.

"Nhiều khả năng thủy lôi bị đứt neo và dạt vào bờ hoặc trôi dạt dọc bờ biển", Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền Odessa, miền nam Ukraine, hôm nay thông báo trên Telegram.

Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau đặt thủy lôi ngoài khơi bờ biển Ukraine, cản trở giao thông an toàn trong khu vực. Những quả thủy lôi do Liên Xô sản xuất đã được cố định, nhưng một số quả có thể đã bị đứt neo và cuốn theo dòng nước do ảnh hưởng của cơn bão gần đây.

"Kể từ tháng 3 năm ngoái, Nga tiếp tục sử dụng mìn chống hạm như một loại vũ khí không dẫn đường để chống lại Ukraine", ông Bratchuk nói trong video.

Người dân đi dạo bên bờ Biển Đen ở thành phố cảng Odessa, Ukraine ngày 13/1. Ảnh: Reuters.

Nga đã phong tỏa các cảng của Odessa, điểm bốc hàng chính để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, sau khi mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2/2022. Phong tỏa được dỡ bỏ đối với ba cảng Biển Đen của Ukraine vào cuối tháng 7 năm ngoái theo thỏa thuận giữa Moskva và Kiev do Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Kể từ đó đến cuối tháng 1, Ukraine xuất khẩu hơn 17 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu qua hành lang an toàn, hiệp hội thương nhân ngũ cốc Ukraine UGA cho biết tuần trước. Hiệp hội lưu ý xuất khẩu nông sản tháng trước "giảm đáng kể do Nga cố ý trì hoãn kiểm tra tàu". Nga phủ nhận các cáo buộc.

Tính đến 13/2, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2022/2023 đã giảm 28,7% so với cùng kỳ trước đó, xuống còn 29,2 triệu tấn, vì vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn hậu cần do chiến sự, theo Bộ Nông nghiệp Ukraine.

Vị trí của Odessa. Đồ họa: WP.

Huyền Lê (Theo Reuters)