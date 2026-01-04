Video mới công bố cho thấy Mỹ dường như đã triển khai RQ-170, mẫu UAV tàng hình luôn được giữ bí mật, để hỗ trợ chiến dịch tại Venezuela.

Video ghi hình ở Puerto Rico sáng sớm 3/1 cho thấy máy bay không người lái (UAV) tàng hình RQ-170 Sentinel đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ Roosevelt Roads, điểm tập kết nhiều máy bay quân sự được Mỹ huy động cho chiến dịch chống ma túy tại Biển Caribe.

Hình ảnh xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Mỹ tập kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến giới chuyên gia tin rằng quân đội Mỹ đã triển khai loại phi cơ này để hỗ trợ chiến dịch.

UAV tàng hình Mỹ xuất hiện sau chiến dịch bắt ông Maduro UAV tàng hình RQ-170 bay trở về căn cứ ở Puerto Rico sáng 3/1. Video: X/Rainmaker1973

"Sự xuất hiện của dòng RQ-170 trong thực chiến là rất hiếm gặp, nhưng không gây bất ngờ. Nó được phát triển để trinh sát mục tiêu giá trị cao ở sâu trong khu vực nguy hiểm, hỗ trợ những hoạt động tác chiến đặc biệt như chiến dịch ở Venezuela", Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận xét.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

RQ-170 Sentinel là UAV tàng hình do Lockheed Martin chế tạo và ra mắt năm 2007, ứng dụng thiết kế cánh liền thân và không có đuôi đứng như oanh tạc cơ B-2 Spirit. UAV được cho là mang nhiều loại cảm biến, gồm radar và cảm biến quang học - hồng ngoại, cùng những thiết bị tình báo điện tử và tín hiệu.

Không quân Mỹ lần đầu xác nhận sự tồn tại của RQ-170 cách đây hơn 15 năm và được cho là sở hữu khoảng 20-30 chiếc, nhưng vẫn giữ bí mật gần như tuyệt đối về dòng phi cơ này. Một chiếc RQ-170 từng bị lực lượng tác chiến điện tử Iran ép hạ cánh hồi năm 2011, cho phép Tehran sao chép và cho ra đời dòng Shahed 171 Simorgh.

"RQ-170 khó bị phát hiện hơn những UAV trinh sát thông thường, cho phép chúng tiếp cận gần hơn với khu vực mục tiêu và hạn chế đối phương áp dụng biện pháp che giấu lực lượng. Thiết kế tàng hình cũng tăng khả năng sống sót cho RQ-170 trong trường hợp đối phương quyết định bắn hạ", Trevithick cho hay.

Một chiếc RQ-170 của Mỹ bay thử nghiệm ở bang California hồi năm 2017. Ảnh: War Zone

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Thanh Tâm (Theo War Zone, Reuters)