UAV đánh trúng bể dầu, sân bay Dubai đóng cửa

Giới chức Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết một máy bay không người lái đã lao trúng bể chứa dầu ở sân bay quốc tế Dubai vào rạng sáng nay, gây ra đám cháy lớn. Sự việc không gây thương vong, nhưng buộc sân bay ngừng hoạt động và giao thông ở khu vực bị phong tỏa.

Nhiều hành khách đang chờ chuyến bay đã được sơ tán xuống tầng dưới. "Mấy tuần qua thật khó khăn khi thường xuyên nghe thấy tiếng nổ, nhưng các cuộc tấn công lại xảy ra ngay trước khi tôi kịp bay về nhà", nhân chứng tại sân bay cho hay.

Đám cháy bốc lên sau khi UAV đánh trúng bể chứa dầu ở sân bay Dubai ngày 16/3. Video: Al Jazeera

Hai nhân chứng cho biết cột khói đen dày đặc vẫn bốc lên từ hướng sân bay quốc tế Dubai sau đó nhiều giờ. Giới chức Dubai sau đó thông báo đã kiểm soát được ngọn lửa, Cơ quan Hàng không Dân dụng Dubai cũng cho phép "khôi phục dần" một số chuyến bay đến các điểm đã được lựa chọn.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào sân bay Dubai kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát ngày 28/2.

Phóng viên Reuters trên chuyến bay từ Rome đến Dubai cho biết do lo ngại về an ninh, phi cơ phải chuyển hướng đột ngột, hạ cánh xuống thành phố Al Ain nằm sâu trong đất liền.

Tại tiểu vương quốc Fujairah ở miền đông UAE, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng gây ra hỏa hoạn.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Vị trí Iran và các quốc gia khác tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Iran đã phóng hơn 1.900 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ UAE, nhiều hơn những quốc gia khác trong khu vực. UAE đến nay ghi nhận 7 trường hợp thiệt mạng, gồm 5 dân thường và 2 quân nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cáo buộc nhiều tên lửa tấn công đảo Kharg được phóng từ UAE, nhưng quan chức UAE phủ nhận cáo buộc này.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)