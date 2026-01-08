Arab SaudiThái Lan gặp Australia ở trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2026 trên sân Al Shabab ở Riyadh, Arab Saudi, vào lúc 18h30 hôm nay.

Kể từ kỳ giải U23 châu Á đầu tiên năm 2013, Australia thắng Thái lan với tỷ số 2-1 ở lần gặp nhau duy nhất tại vòng bảng kỳ giải 2020. Sau đó, đội kết thúc giải với vị trí thứ ba – thành tích tốt nhất, đồng thời có vé dự Olympic Tokyo 2021. Cũng ở kỳ giải năm ấy, Thái Lan có lần duy nhất vượt qua vòng bảng, trước khi dừng bước ở tứ kết bằng thất bại 0-1 trước Arab Saudi.

Australia đã không ghi bàn trong 5 trận gần nhất tại U23 châu Á. Đội lần lượt thua Arab Saudi 0-2 (bán kết 2022), Nhật Bản 0-3 (tranh hạng ba 2022), rồi hòa Jordan 0-0, thua Indonesia 0-1 và hòa Qatar 0-0 ở vòng bảng 2024. Thành tích này ngang bằng Trung Quốc, tính từ kỳ giải 2020.

Thái Lan đã thua hai trận gần nhất tại giải U23 châu Á. Hai năm trước, đội khởi đầu như mơ khi hạ Iraq 2-0 ở lượt ra quân, nhưng lại thua Arab Saudi 0-5 rồi Tajikistan 0-1.

Australia đến vòng chung kết 2026 với tư cách nhất bảng D vòng loại. Đội thắng Quần đảo Bắc Mariana 14-0, Timor Leste 6-0 và hòa Trung Quốc 0-0. Thái Lan cũng dẫn đầu bảng F nhờ thắng Mông Cổ 6-0, hòa Lebanon 2-2 và thắng Malaysia 2-1.

Trước vòng chung kết, hai đội chỉ có quãng tập trung khoảng một tuần và không đá giao hữu. Thái Lan vẫn được xem có sự chuẩn bị tốt hơn nhờ cữ dượt là bốn trận đấu tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, so với trận thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết, đội hình của Thái Lan đến Arab Saudi bị đánh giá thấp hơn. 10 cầu thủ chủ chốt đã không được CLB cho phép hội quân, do U23 châu Á nằm ngoài lịch FIFA days, gồm thủ môn Sorawat Phosaman, hậu vệ Chanapach Buaphan, Waris Choolthong, Chanon Tamma, Thawatchai Inprakhon, Auttapon Sangtong, tiền vệ Seksan Ratree, Kakana Khamyok, Thanakrit Chotmuangpak, Chaiyaphon Otton và tiền đạo Yotsakorn Burapha.

Trong khi đó, Australia mang đội hình gồm tám cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, với ba cái tên chơi cho các đội trẻ tại Anh. Nổi bật có thủ môn Steven Hall thuộc Brighton & Hove, hậu vệ James Overy (Man Utd) và tiền vệ Jaylan Pearman (Queens Park Rangers). Ngoài ra, Louis Agosti đang chơi cho Dolomiti Bellunesi (Italy), tiền đạo Jed Drew (Hartberg, Áo), Marcus Younis (Brondby, Đan Mạch).

Hiếu Lương - Quang Dũng