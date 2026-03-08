Tỷ phú hàng hải không ngại nguy hiểm ở eo biển ​​Hormuz

Tận dụng cơ hội khi các hãng vận chuyển né tránh eo biển ​​Hormuz do xung đột, tỷ phú Hy Lạp George Prokopiou vẫn điều thêm tàu dầu đi qua khu vực này.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển 20-22% sản lượng dầu thô, khí LNG toàn cầu mỗi ngày - bị ngừng trệ do xung đột tại Trung Đông leo thang một tuần qua.

Giữa lúc nhiều đối thủ trong ngành ngần ngại, tỷ phú George Prokopiou quyết định thực hiện bước đi táo bạo nhất trong 55 năm kinh doanh tàu chở dầu của mình là điều thêm 5 tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua. Chúng gồm 3 tàu chở dầu thô và 2 tàu chứa các sản phẩm lọc dầu như xăng.

Chiến thuật của ông dựa trên việc các nhà nhập khẩu sẵn sàng trả giá chót vót để đưa dầu thô ra khỏi vùng chiến sự. Hoặc các nhà sản xuất dầu Vùng Vịnh thuê tàu để chứa dầu thô trên biển khi sức chứa trên đất liền cạn kiệt. Hiện các nhà máy dầu ở Iraq và Kuwait phải giảm sản lượng do hết kho chứa.

"Hầu hết các chủ tàu đã dừng vận chuyển cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Nhưng vẫn có một vài người liều lĩnh, sẵn sàng chấp nhận rủi ro", một nhà môi giới tàu biển nói với FT.

Phần thưởng cũng rất lớn. Giá cước vận chuyển với các tàu chở dầu rời Vùng Vịnh đã tăng hơn gấp đôi kể từ chiến sự, lên mức cao kỷ lục. Theo hãng báo giá năng lượng Argus Media, một tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) thực hiện hành trình đầy rủi ro băng qua eo biển và đi tới Thượng Hải hoặc các cảng của Trung Quốc có thể thu về khoảng 500.000 USD mỗi ngày, chưa gồm chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh bổ sung.

Tỷ phú George Prokopiou tại một sự kiện ở Wilhelmshaven, Đức, ngày 5/5/2022. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của WSJ, Công ty Dynacom Tankers của tỷ phú Prokopiou đang trả lương rất hậu hĩnh cho các thủy thủ thực hiện hải trình đến cảng ở Arab Saudi và nước sản xuất dầu mỏ khác tại Vùng Vịnh. Tàu trang bị lính gác có vũ trang để tuần tra trên boong. Họ tắt bộ phát tín hiệu định vị để tránh thu hút hỏa lực từ Iran. Tuy vậy, những con tàu này hầu như cũng không thể làm được gì nếu bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc thủy lôi.

Các công ty vận tải biển Hy Lạp cùng nhau kiểm soát đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới, mang lại cho ông trùm như Prokopiou quyền lực trên thị trường dầu mỏ. Họ cho thuê tàu để các nhà buôn hoặc công ty sử dụng vận chuyển dầu thô khắp thế giới và có thể dùng làm kho nổi.

Tỷ phú Prokopiou sở hữu số lượng tàu chở dầu nhiều hơn hầu hết công ty khác. Ba công ty hàng hải của ông có hơn 150 tàu hoạt động và khoảng 85 tàu đang được đóng. Riêng Dynacom Tankers kiểm soát 70 tàu, theo dữ liệu của EU.

Không phải lần đầu Prokopiou đi ngược số đông khi điều tàu qua eo biển Hormuz trong lúc nơi đây trở thành điểm nóng xung đột. Các tàu của ông vẫn hoạt động tích cực trên thị trường Nga những tháng gần đây. Dù hoạt động này hoàn toàn hợp pháp, việc phương Tây siết chặt các lệnh trừng phạt - cộng với giá cước hấp dẫn ở nhiều tuyến đường khác - đã khiến hàng loạt chủ tàu Hy Lạp rút lui từ năm ngoái.

"Ông ấy là huyền thoại trong ngành, thuộc nhóm người làm những gì chúng ta gọi là kinh doanh 'cao cấp'", một nhà môi giới tàu biển từng làm việc với các công ty của Prokopiou nhận định. Người này mô tả "cao cấp" nghĩa là dám thực hiện các giao dịch, thương vụ hợp pháp nhưng rủi ro rất cao.

Sinh năm 1946 trong một gia đình giàu có ở Athens, tỷ phú George Prokopiou được mô tả là "người khiêm tốn và nghiện việc". Ông thường xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng và lái một chiếc SUV Mercedes cũ, đi lại mà không có vệ sĩ, điều hiếm thấy trong giới thượng lưu sở hữu tàu biển của Hy Lạp.

Phong cách tìm cơ hội sinh lời khi lao vào nguy hiểm đã giúp người đàn ông 80 tuổi này kiếm được khối tài sản khổng lồ kể từ khi ông mua chiếc tàu chở dầu đầu tiên vào đầu những năm 1970. Ông Prokopiou thành lập Dynacom Tankers năm 1991 và niêm yết một công ty LNG riêng có tên Dynagas tại New York vào 2013.

Forbes ước tính tài sản của gia đình ông Prokopiou vào khoảng 4,7 tỷ USD. "Nếu bạn không phải là người thích mạo hiểm, bạn không nên làm trong ngành vận tải biển", ông nói với ấn phẩm vận tải biển Tradewinds vào năm 2014.

Ông Prokopiou dành phần lớn thời gian trong năm trên siêu du thuyền Dream dài 106,5 m, hiện neo đậu tại vùng Riviera Athens. Ngoài lĩnh vực kinh doanh tàu dầu, tỷ phú này còn được biết tới với biệt danh "ông vua bất động sản" ở Hy Lạp. Năm ngoái, ông mua cổ phần trong khách sạn Four Seasons Astir Palace - tài sản duy nhất của tập đoàn khách sạn hạng sang này tại Hy Lạp, cùng bến du thuyền Vouliagmeni.

Phiên An (theo WSJ, FT, Reuters)