Tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm kỷ lục ở người già châu Âu

Tỷ lệ tỷ vong Covid-19 ở người châu Âu trên 80 tuổi giảm mức thấp nhất từ đầu dịch, trong khi thế giới ghi nhận gần ba triệu người chết trong gần 140.000 người nhiễm.

Thế giới đã ghi nhận 139.624.266 ca nhiễm nCoV và 2.997.718 ca tử vong, tăng lần lượt 821.185 và 13.430, trong khi 118.629.735 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 15/4 cho biết các trường hợp tử vong do Covid-19 ở những người trên 80 tuổi tại châu lục này giảm mức thấp nhất kể từ đầu dịch, có thể do chiến dịch triển khai vaccine cho các nhóm nguy cơ cao.

"Trong hai tháng qua, xu hướng ở người trên 80 tuổi đã khác với xu hướng được ghi nhận ở mọi nhóm tuổi khác", Kluge nói trong một cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp. Khu vực châu Âu của WHO gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga và một số quốc gia Trung Á.

Kluge lưu ý nhóm này hiện chiếm gần 30% số ca tử vong liên quan Covid-19.

Hồi tháng 1, con số này tăng mức cao nhất 62%.

Khu vực châu Âu của WHO gần đây mô tả tình hình "đáng lo ngại hơn những gì chúng ta chứng kiến vài tháng qua", nhưng nhấn mạnh họ đã nhận thấy "những dấu hiệu ban đầu cho thấy lây nhiễm có thể đang chậm lại ở một số quốc gia". Tuy nhiên, Kluge khuyến cáo thận trọng, lưu ý rằng trung bình 160 ca nhiễm được báo cáo mỗi phút và nhấn mạnh tầm quan trọng của triển khai vaccine.

Ở Liên minh châu Âu (EU), khoảng 17% dân số đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

WHO cũng cho biết họ sẽ sớm công bố kết luận về tính an toàn của vaccine Jonhson & Johnson, vốn được phê duyệt từ tháng 3 nhưng bị hoãn do lo ngại gây rối loạn đông máu. Cơ quan tiếp tục khuyến nghị các quốc gia đang sử dụng vaccine AstraZeneca rằng hiện nay, nguy cơ máu đông ở người mắc Covid-19 cao hơn nhiều so với những người đã tiêm vaccine AstraZeneca.

Nhân viên y tế chuẩn bị một liều vaccine Covid-19 thử nghiệm của ReiThera tại bệnh viện ở Vercelli, Piedmont, Italy hôm 15/4. Ảnh: AFP.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 32.220.263 ca nhiễm và 578.962 ca tử vong do nCoV, tăng 70.603 ca nhiễm và 864 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm 15/4, 198.317.040 liều vaccine Covid-19 đã được sử dụng tại nước này, chiếm khoảng 78% trong số 255.400.665 liều đã được phân phối. Số liều vaccine được tiêm trung bình 7 ngày qua là khoảng 3,3 triệu liều/ngày.

Hơn 30% người trưởng thành ở Mỹ hoàn thành tiêm chủng và khoảng 48% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Khoảng 64% người cao tuổi được tiêm đủ mũi và 80% được tiêm ít nhất một liều.

Nhìn chung, khoảng 78,5 triệu người ở Mỹ được tiêm chủng đầy đủ và gần 126 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi, theo dữ liệu của CDC.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 14.287.740 ca nhiễm và 174.335 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 216.850 và 1.183 ca.

Hàng loạt lễ hội tôn giáo, các cuộc biểu tình chính trị và những trận đấu cricket mở cửa đón khán giả là nguyên nhân khiến Ấn Độ đang phải trải qua sóng Covid-19 khủng khiếp với gần hai triệu ca nhiễm chỉ trong nửa đầu tháng này.

Sau đợt phong tỏa cách đây một năm gây tình trạng khốn cùng trên diện rộng và dẫn đến đợt suy thoát lớn nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào, chính phủ Ấn Độ đang liều lĩnh tránh đợt phong tỏa lần hai. Đa phần người dân Ấn Độ cũng phản đối phong tỏa.

Tuy nhiên, nhiều bang đang thắt chặt các biện pháp hạn chế. Maharashtra, bang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và chiếm 1/4 ca nhiễm cả nước, cùng thủ phủ Mumbai tuần này đưa ra những hạn chế khắt khe hơn đối với 125 triệu dân. Ở vùng thủ đô Delhi, ca Covid-19 hàng ngày đang đạt kỷ lục mới, khiến thủ hiến bang phải thông báo áp lệnh giới nghiêm vào cuối tuần. Các bác sĩ cảnh báo sự gia tăng có thể còn nguy hiểm hơn năm 2020.

Brazil là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 13.746.681 ca nhiễm và 365.444 ca tử vong, tăng lần lượt 69.117 và 3.264.

Brazil đang phải trải qua đợt bùng phát Covid-19 mới, khiến các bệnh viện trên cả nước đều sắp bị quá tải. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang vật lộn để đảm bảo đủ vaccine cho dân số 212 triệu người.

Sao Paulo, trung tâm công nghiệp của Brazil, là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi ghi nhận hơn 85.000 ca tử vong trong 45,9 triệu dân. Các bệnh viện công tại bang này đang bị thiếu trầm trọng thuốc cần thiết để đặt nội khí quản cho bệnh nhân Covid-19.

Hai bang lớn khác là Rio de Janeiro và Minas Gerais cũng ghi nhận tình trạng thiếu thuốc đặt nội khí quản.

Bất chấp ca nhiễm tăng, Tổng thống Jair Bolsonaro tiếp tục phản đối phong tỏa và các biện pháp hạn chế khác, đồng thời chỉ trích thống đốc và thị trưởng vì đã thực hiện chúng.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 5.187.879 ca nhiễm và 100.073 ca tử vong. Pháp là quốc gia thứ ba ở châu Âu báo cáo hơn 100.000 ca tử vong do Covid-19, sau Anh và Italy.

"Chúng ta sẽ không quên từng gương mặt, từng cái tên", Tổng thống Emmanuel Macron đăng Twitter, gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của nạn nhân.

Pháp tuần này bắt đầu một đợt phong tỏa, hạn chế mới trên toàn quốc để đối phó tình trạng ca Covid-19 gia tăng. Việc mở rộng triển khai vaccine đã mang lại sự lạc quan cho những người dân đã mệt mỏi vì phong tỏa. Tất cả người trên 55 tuổi hiện đủ điều kiện để tiêm vaccine.

Anh, báo cáo 4.380.976 người nhiễm và 127.191 người chết, tăng lần lượt 2.672 và 30 trường hợp.

Anh, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, hé mở tia hy vọng khi các quán rượu và nhà hàng được phép phục vụ ngoài trời từ ngày 12/4. Các tiệm làm tóc, phòng tập thể hình và bể bơi cũng được mở cửa trở lại.

Từng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, Anh đã khởi động chiến dịch tiêm chủng thành công cùng với các biện pháp ngăn chặn, giúp giảm 95% ca tử vong và 90% ca bệnh từ tháng một.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.589.359 ca nhiễm, tăng 6.177, trong đó 43.073 người chết, tăng 167.

Jakarta hôm 10/4 cảnh báo 100 triệu liều vaccine AstraZeneca có thể không được chuyển giao cho Indonesia đúng hạn, do những hạn chế xuất khẩu ở Ấn Độ.

Jakarta có kế hoạch đầy tham vọng là tiêm chủng 181 triệu trong tổng số gần 270 triệu dân trong vòng một năm, chủ yếu dựa vaccine Sinovac của Trung Quốc và vaccine AstraZeneca. Quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm chủng ít nhất 15,6 triệu liều.

Philippines vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 904.285 ca nhiễm và 15.594 ca tử vong, tăng lần lượt 11.429 và 148 ca.

Philippines đã đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi sau khi EU xác định đông máu là tác dụng phụ của vaccine, khiến chiến dịch tiêm chủng vaccine chống Covid-19 của nước này bị đình trệ.

Philippines đã nhận được khoảng 2,5 triệu liều vaccine Covid-19, phần lớn từ công ty Sinovac của Trung Quốc. Họ cũng nhận được 525.600 liều AstraZeneca thông qua chương trình Covax, hầu hết đã được tiêm. Nước này dự kiến nhận thêm ba triệu liều AstraZeneca trong những tháng tới.

Campuchia ghi nhận thêm 344 ca nhiễm nCoV và 1 ca tử vong, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 5.218, trong đó 36 người đã tử vong. Phần lớn ca nhiễm gần đây ở Campuchia là công nhân may mặc và tiểu thương ở chợ.

Campuchia ra lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị trấn Takmao từ 15/4 - 28/4, người dân không được rời khỏi nhà trừ vì mục đích thiết yếu, mọi cuộc tụ tập đều bị cấm, chỉ cửa hàng bán đồ thiết yếu được mở cửa. Người dân được phép đi mua thực phẩm và nhu yếu phẩm ba ngày một tuần.

Ca nhiễm tại Campuchia tăng mạnh từ cuối tháng hai khi một ổ dịch được phát hiện trong cộng đồng người Trung Quốc ở nước này. Các bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh sắp quá tải và giới chức đang chuyển đổi trường học, hội trường tiệc cưới thành trung tâm điều trị cho những bệnh nhân gặp triệu chứng nhẹ.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)