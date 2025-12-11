Tuyển thủ Thái Lan quyên tiền giúp bạn cũ chết trong cuộc xung đột Campuchia

Thái LanPhorntep Thinbangbon mở đấu giá áo thi đấu sẽ mặc tại SEA Games 33 nhằm giúp gia đình trung sĩ Sathawat Sucharit - quân nhân hy sinh trong vụ đụng độ tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo thông báo trên Facebook của Thinbangbon, toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi tới gia đình trung sĩ Sathawat Sucharit, đồng đội cũ của anh tại khóa Hạ sĩ quan NCO 18/57.

Sucharit thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Phorntep Thinbangbon mở đấu giá áo thi đấu gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: Khaosod

Giá khởi điểm được Phorntep đặt ra là 2.000 baht (khoảng 63 USD). Người quan tâm có thể trả giá trực tiếp dưới bài đăng. Thời gian đấu giá kéo dài đến 19h ngày 20/12, trùng thời điểm kết thúc nội dung thi đấu cầu mây tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, Phorntep cũng kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp để lập quỹ hỗ trợ học tập cho con gái của trung sĩ Sathawat.

"Mỗi khoản đóng góp là cơ hội học tập cho con gái của anh ấy. Mỗi tấm lòng là nguồn động viên lớn đối với gia đình người đã hy sinh vì Tổ quốc", Thinbangbon chia sẻ kèm thông điệp tưởng nhớ bạn cũ.

Sau vài tuần yên ắng, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại từ chiều 7/12. Bangkok và Phnom Penh đều tuyên bố thực hiện quyền tự vệ, cáo buộc đối phương tấn công lãnh thổ của mình. Đây cũng là lý do khiến Campuchia rút toàn bộ VĐV về nước, một ngày sau khi dự lễ khai mạc SEA Games 33.

Cầu mây (Sepak Takraw) có nguồn gốc từ các trò chơi dân gian được chơi rộng rãi tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Từ một hình thức giải trí cộng đồng, môn này dần được chuẩn hóa và phát triển thành thể thao quốc tế, dẫn đến sự ra đời của Liên đoàn cầu mây Quốc tế. Tên gọi sepak takraw kết hợp hai từ: "sepak" trong tiếng Mã Lai nghĩa là "đá", và "takraw" chỉ quả cầu đan bằng mây.

Có ba nội dung thi đấu tại SEA Games, gồm cầu mây tiêu chuẩn (Standard Sepaktakraw). Các đội thi đấu ở hình thức ba người hoặc đội tuyển, mỗi bên được tối đa ba chạm trước khi đưa bóng qua lưới. Trận đấu diễn ra theo thể thức ba set, mỗi set 15 điểm, deuce tối đa 17 điểm và mỗi đội được tối đa hai quyền thay người mỗi set. VĐV chỉ được dùng chân và các bộ phận cơ thể dưới thắt lưng để xử lý bóng, ngoại trừ phần đầu.

Trong nội dung cầu mây vòng tròn (Hoop Takraw), VĐV phải thực hiện các cú sút chính xác đưa bóng qua vòng tròn treo ở độ cao 4,5 m trong thời gian 5 phút. Mỗi cú sút thành công được tính một điểm; bóng chạm vành sẽ không được ghi điểm. Mỗi người có tối đa ba chạm và các thành viên thay phiên thực hiện lượt sút theo quy định.

Ở nội dung cầu mây nghệ thuật (Chinlone), cuộc thi chú trọng vào kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự phối hợp giữa các thành viên. Trận đấu diễn ra trong sân hình tròn đường kính khoảng 7 m, kéo dài 10 đến 15 phút tùy điều lệ. Điểm số được tính dựa trên sự liên tục của các pha xử lý, độ chuẩn xác và vẻ đẹp của từng động tác, đội có tổng điểm cao nhất sẽ là đội chiến thắng.

SEA Games 33 sẽ có tổng cộng 11 nội dung thuộc ba nhóm thi đấu. Trước thềm giải đấu trên sân nhà, ông Suebsak Phunsueb, phụ trách đội tuyển cầu mây Thái Lan, khẳng định đội đặt mục tiêu giành trọn 11 HC vàng.

Hồng Duy (theo Khaosod)