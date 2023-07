Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tại New Zealand

New ZealandTrời lạnh dưới 10 độ C và vừa trải qua ba chặng bay kéo dài 24 tiếng, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn ra sân tập luyện sau khi đến Napier.

Buổi tập diễn ra trong khoảng một tiếng trên sân vận động McLean Park. Các tuyển thủ đều mặc quần giữ nhiệt, áo khoác do thời tiết tại đây dưới 10 độ C. Theo Trưởng đoàn Trương Hải Tùng, đội tuyển không gặp nhiều trở ngại do đã nắm trước tình hình, cũng phần nào quen thuộc khi tập huấn tại môi trường tương tự ở Ba Lan và Đức hồi tháng 6.

Do mới di chuyển đường dài, HLV Mai Đức Chung chỉ cho tập nhẹ. Các cầu thủ chủ yếu chạy, chuyền bóng đơn giản để thả lỏng và làm quen khí hậu. Ngày mai, đội sẽ tăng khối lượng, tập buổi sáng và chiều.

Tuyển nữ Việt Nam trên sân McLean Park ở Napier (New Zealand) ngày 6/7. Ảnh: VFF

Việt Nam đến sớm hơn so với thời gian quy định, nhưng FIFA và Ban tổ chức vẫn cử người đón tiếp nhiệt tình, sắp xếp và bố trí hợp lý để kịp thời chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ có năm ngày tập luyện tại Napier, trước khi gặp New Zealand. Đội tuyển chủ nhà đang đứng thứ 26 thế giới, hơn sáu bậc so với Việt Nam và là đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng Australia. Ngày 14/7, thầy trò HLV Chung sẽ đá trận giao hữu cuối cùng, gặp đội đang đứng thứ sáu thế giới Tây Ban Nha cũng tại sân Mc Lean Park. Trận này không có CĐV và truyền thông, nhằm bảo mật thông tin đội hình và chiến thuật trước thềm World Cup 2023.

Kết thúc tập huấn, tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển ngược về Auckland để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ ngày 22/7. Năm ngày sau đó, đội tuyển gặp Bồ Đào Nha ở thành phố Hamilton. Loạt trận cuối cùng của thầy trò HLV Chung ở vòng bảng diễn ra vào ngày 1/8, gặp Hà Lan tại Dunedin.

Đội tuyển Việt Nam sang New Zealand sớm hơn quy định, nhằm có thêm thời gian tập huấn và làm quen khí hậu. Ảnh: VFF

Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup, và nằm cùng bảng với những đối thủ sừng sỏ. Trong đó, Mỹ giàu thành tích nhất lịch sử giải bóng đá nữ thế giới với bốn lần đăng quang (gồm hai lần gần nhất 2015 và 2019), còn Hà Lan là đương kim á quân. HLV Mai Đức Chung vì vậy không đặt nặng thành tích, và xem đây là cơ hội để đội tuyển được cọ xát với những đối thủ mạnh mà "họ sẽ không bao giờ chịu đá giao hữu với Việt Nam".

World Cup 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8, với 32 đội chia đều vào tám bảng. Ở vòng bảng, các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào vòng 1/8.

Lâm Thỏa