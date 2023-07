Tuyển nữ Việt Nam mất trụ cột ở trận gặp Mỹ

New ZealandTiền vệ Dương Thị Vân gặp chấn thương sau va chạm với đồng đội Phạm Hải Yến trên sân tập, vắng mặt ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

*Việt Nam - Mỹ: 8h thứ Bảy 22/7, giờ Hà Nội.

Va chạm xảy ra trong một pha tranh chấp trên không, trong buổi tập ngày 19/7. Đến buổi tập kín hôm nay 20/7, Dương Thị Vân vẫn vắng mặt, còn Phạm Hải Yến đã trở lại, xuất hiện cùng chiếc mũ len đội đầu.

Theo nguồn tin của VnExpress, Dương Thị Vân gần như chắc chắn không thể thi đấu trận ra quân gặp Mỹ ngày 22/7, và dự kiến trở lại ở trận gặp Bồ Đào Nha ngày 27/7. Đây là tổn thất lớn với Việt Nam vì Dương Thị Vân là cầu thủ giàu thể lực và chơi xông xáo ở tuyến giữa.

Dương Thị Vân (số 16) thi đấu trong trận Việt Nam thua 0-2 New Zealand ngày 10/7. Ảnh: AFP

Để thay thế, HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ lựa chọn Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy hoặc Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Ngoài ra, tiền vệ cánh Nguyễn Thị Tuyết Dung hay tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cũng có thể lùi về đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dương Thị Vân là một trong những cầu thủ thấp nhất tại World Cup nữ 2023 với 1,5m. Cô sinh năm 1994 ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhưng không được CLB giàu truyền thống Phong Phú Hà Nam lựa chọn. Sau khi thi xong THPT năm 2012, Vân bén duyên với bóng đá Quảng Ninh và thi đấu cho Than khoáng sản Việt Nam từ đó đến nay. Dương Thị Vân lên đội tuyển Việt Nam từ 2013 và gắn liền với nhiều thành công của bóng đá nữ thời gian qua.

Về vấn đề an ninh, FIFA và chủ nhà New Zealand cử một cảnh sát theo sát hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng nhân viên an ninh khác túc trực 24/7 ở các địa điểm như khách sạn, sân tập. Công tác này càng được thắt chặt sau vụ xả súng khiến ba người thiệt mạng vào sáng nay tại thành phố Auckland.

