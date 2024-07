Tuyển nữ Canada do thám đối thủ bằng drone tại Olympic

Tuyển Canada vừa kỷ luật HLV trưởng Bev Priestman và trục xuất hai trợ lý vì hai lần dùng máy bay không người lái (drone) do thám buổi tập của New Zealand - đối thủ tại bảng A bóng đá nữ Olympic Paris 2024.

Ủy ban Olympic New Zealand (NZOC) cho biết buổi tập của đội ngày 22/7 bị gián đoạn bởi chiếc drone của Canada. Sự việc sau đó được họ trình báo lên đơn vị liêm chính của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Phía New Zealand "vô cùng sốc và thất vọng" vì sự cố này xảy ra chỉ ba ngày trước khi hai đội gặp nhau trong trận khai mạc, cam kết hỗ trợ tối đa để các cầu thủ nữ đội nhà tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu.

Các tuyển thủ nữ New Zealand trên sân tập ngày 24/7. Ảnh: NZ Football

Tới ngày 24/7, Ủy ban Olympic Canada (COC) thông báo đã trục xuất chuyên gia phân tích Joseph Lombardi cùng trợ lý HLV Jasmine Mander khỏi đoàn thể thao nước này dự Thế vận hội Paris 2024. COC cho biết thêm rằng HLV trưởng Priestman cũng không dẫn dắt đội ở trận mở màn gặp New Zealand ngày 25/7, trợ lý Andy Spence sẽ thay thế.

Priestman cũng thay mặt toàn đội xin lỗi toàn bộ thành viên của New Zealand và Canada. "Sự việc vừa rồi không liên quan đến những giá trị mà chúng tôi đại diện. Tôi chịu trách nhiệm cuối cùng về sự việc", HLV 38 tuổi bày tỏ. "Để nhấn mạnh cam kết liêm chính của đội, tôi tự nguyện rút khỏi công việc ở trận ra quân. Với tinh thần trách nhiệm, tôi làm điều này vì lợi ích của cả hai đội và để đảm bảo mọi người cảm thấy rằng tinh thần thể thao được duy trì".

Trước đó, COC đã rà soát lại việc đội tuyển dùng drone do thám đối thủ ở Saint-Etienne hôm 22/7, và phát hiện sự việc tương tự đã diễn ra trong buổi tập khác của New Zealand vào thứ Sáu tuần trước. COC thừa nhận đội nữ Canada đã sử dụng drone để ghi lại các buổi tập của New Zealand.

Sau sự việc, COC khẳng định các thành viên của đội bóng đá nữ Canada sẽ phải trải qua khóa đào tạo bắt buộc về đạo đức. Họ cũng sẵn sàng phối hợp với IOC và FIFA, nếu cần có thêm các hành động trừng phạt khác.

HLV Priestman của đội tuyển nữ Canada. Ảnh: PA

Mander và Lombardi đều có tên trong danh sách ban huấn luyện gồm sáu thành viên của đội nữ Canada tại Thế vận hội. Lombardi, người được COC gọi là nhà phân tích không chính thức, làm việc trực tiếp với Mander.

"Tôi chưa bao giờ chỉ đạo các cá nhân", Priestman trần tình. "Tôi vẫn đang tìm hiểu chi tiết và rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là nhìn về phía trước, đưa ra các hành động và thực hiện các biện pháp kỷ luật".

Canada xếp thứ tám thế giới và là đương kim vô địch Olympic khi giành HC vàng tại Tokyo 2020, trong khi New Zealand xếp hạng thứ 28. Ngoài Canada và New Zealand, bảng A môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 còn có chủ nhà Pháp và Colombia.

Hồng Duy