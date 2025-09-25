Tướng Mỹ tiết lộ lý do Washington bất ngờ khi Israel tập kích Qatar

Một phần nguyên nhân khiến Mỹ không nắm được vụ Israel tập kích lãnh thổ Qatar là do tập trung giám sát nơi khác, theo quan chức CENTCOM.

"Đòn tấn công của Israel nhằm vào mục tiêu Hamas ở Qatar hoàn toàn không có dấu hiệu hay cảnh báo trước, vì toàn bộ phương tiện giám sát và sự chú ý của chúng tôi đều không nằm ở đó. Không ai nghĩ rằng điều này sẽ diễn ra", tướng Derek France, chỉ huy lực lượng không quân thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết hôm 24/9.

CENTCOM là đơn vị đặc trách toàn bộ hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Phát biểu được tướng France đưa ra trong buổi thảo luận về hệ quả của cuộc tập kích của Israel nhằm vào thủ đô Doha của Qatar hồi đầu tháng. Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao lưới phòng không, cảm biến tiên tiến của Mỹ và Qatar không phát hiện và đánh chặn mối đe dọa.

Tướng France lưu ý rằng Israel không báo trước cho Mỹ về cuộc tấn công, Washington chỉ phát hiện sự việc nhờ hệ thống giám sát tại khu vực và khi các quả đạn đã được phóng đến mục tiêu. "Chúng tôi sau đó mới trao đổi với người đồng cấp Israel, song cảnh báo từ hệ thống giám sát là dấu hiệu đầu tiên mà quân đội Mỹ nhận được", ông nhấn mạnh.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Theo tướng France, quân đội Mỹ sở hữu "những hệ thống tinh vi có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu khác nhau", nhưng chúng thường tập trung vào Iran và những hướng mà CENTCOM đánh giá sẽ là mũi tấn công tiềm tàng.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã rút được bài học quan trọng từ sự việc, đó là cần có những hệ thống cảnh giới và phương thức báo động phù hợp để kịp thời nắm bắt các cuộc tấn công.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, quân đội Mỹ có khả năng phát hiện những vụ phóng tên lửa đạn đạo trên phạm vi toàn cầu, nhưng vẫn gặp thách thức trong quá trình theo dõi các quả đạn đang di chuyển ở độ cao lớn, giữa hành trình.

Lầu Năm Góc hy vọng có thể khắc phục nhược điểm này trong tương lai bằng cách phát triển mạng lưới cảm biến không gian, chuyên theo dõi tên lửa đạn đạo ở pha giữa.

Quỹ đạo tên lửa của Israel trong cuộc tập kích nhằm vào Doha, Qatar, ngày 9/9. Đồ họa: WSJ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/9 cho biết sau khi được quân đội Mỹ báo tin về động thái của Israel, ông đã chỉ đạo cấp dưới thông báo cho Qatar song "quá muộn" để ngăn cuộc tập kích. "Một quan chức Mỹ gọi điện đến trong lúc tiếng nổ đang vang lên ở Doha", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết.

Theo các quan chức Mỹ và Israel giấu tên, Tel Aviv đã triển khai 15 tiêm kích đến Biển Đỏ để phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào văn phòng ban lãnh đạo chính trị Hamas tại Doha. Điều này giúp phi cơ Israel không phải tiến vào không phận các nước Trung Đông, tên lửa cũng bay từ hướng mà lưới phòng không ở Qatar không tập trung theo dõi.

Cuộc tập kích đã khiến 5 thành viên Hamas cấp thấp và một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng, nhưng ban lãnh đạo chính trị của nhóm đã thoát chết nhờ di chuyển ra ngoài phòng họp để cầu nguyện đúng lúc tên lửa lao tới.

Phạm Giang (Theo War Zone)