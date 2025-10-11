Niềm vui về nhà của người Gaza

Người Palestine ngày 10/10 bắt đầu hành trình trở về quê nhà, sau khi Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Ai Cập.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h (16h giờ Hà Nội) ngày 10/10. Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas và Israel sẽ trao đổi con tin - tù nhân. Xe tải chở lương thực và thuốc men được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.