Niềm vui về nhà của người Gaza

Người Palestine ngày 10/10 bắt đầu hành trình trở về quê nhà, sau khi Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Ai Cập.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h (16h giờ Hà Nội) ngày 10/10. Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas và Israel sẽ trao đổi con tin - tù nhân. Xe tải chở lương thực và thuốc men được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Thanh niên Palestine ngồi trên thùng xe tải đang di chuyển trên đường Rashid ở Nuseirat ở miền trung Dải Gaza, hướng về quê nhà ở Gaza City, miền bắc vùng lãnh thổ.
Gaza City, đô thị lớn nhất tại dải dất, là nơi gần đây bị quân đội Israel tấn công dữ dội, khiến nhiều người dân phải sơ tán đến miền trung và miền nam.
Người đàn ông mang theo ba cháu nhỏ, nghỉ ngơi trên chặng đường từ Nuseirat về Gaza City.
Họ mang theo chăn màn, quần áo, xoong nồi... trên tuyến đường kết nối miền nam và miền bắc Dải Gaza.
"Tôi rất hạnh phúc khi hay tin về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình. Tôi đã rất đau khổ vì mất hai người con. Thỏa thuận ngừng bắn đem lại niềm vui cho mọi người: Niềm vui được về nhà", Areej Abu Saadaeh, 53 tuổi, người đi sơ tán ngay từ khi cuộc xung đột bắt đầu, nói.
Người phụ nữ sử dụng xe đẩy trẻ em làm phương tiện chở hàng hóa.
Mahmud Bassal, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, cho biết khoảng 200.000 người Palestine đã trở về miền bắc từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Người dân tươi cười di chuyển trên tuyến phố bụi bặm, băng qua những tòa nhà đổ nát ở miền bắc Dải Gaza.
"Tôi chỉ cầu nguyện nhà tôi không bị phá hủy. Chúng tôi hy vọng chiến sự sẽ chấm dứt vĩnh viễn, để chúng tôi không bao giờ phải chạy trốn nữa", Mohammed Mortaja, 39 tuổi, nói.
Người phụ nữ ôm con nhỏ, trò chuyện với cậu bé bên cạnh, khi gia đình đi qua đống đổ nát ở trung tâm Khan Younis, miền nam Dải Gaza.
Khan Younis, khu vực đông đúc dân cư một thời, nay chỉ còn là cảnh hoang tàn khi nhìn từ trên cao.
"Chúng tôi sẽ trở về nhà của mình, mang theo vết thương và nỗi đau, nhưng chúng tôi tạ ơn Thượng đế vì đã phù hộ chúng tôi chờ được đến ngày hôm nay", Ameer Abu Iyadeh, 32 tuổi, nói ở Khan Younis.
Trẻ em chụp ảnh trên bãi cát nhìn ra bờ biển và một trại tị nạn ở Gaza ngày 11/10.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP)