Tủ đổi pin phải đáp ứng dùng chung các dòng xe máy điện

Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu doanh nghiệp lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tương thích nhiều dòng xe, có khả năng kết nối, tránh độc quyền.

Đây là một trong những tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp được Sở Xây dựng TP HCM đưa ra ngày 22/1, sau khi lãnh đạo thành phố cho phép triển khai hệ thống tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Hiện có hai doanh nghiệp đã đề xuất lắp đặt khoảng 20.000 tủ đổi pin trên các tuyến vỉa hè đủ điều kiện, hoặc cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu.

Theo yêu cầu, thiết kế tủ sạc khi lắp đặt phải có kích thước, không gian linh hoạt và hỗ trợ các loại pin dùng chung cho nhiều dòng xe, hoặc cam kết về khả năng kết nối. Việc này nhằm tạo thuận tiện và đáp ứng nhu cầu đại trà cho người đi xe máy điện do hiện có nhiều hãng khác nhau.

Tủ đổi pin đặt thử nghiệm trên vỉa hè đường Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1 cũ), tháng 1/2026. Ảnh: Hạ Giang

Bên cạnh tiêu chí trên, doanh nghiệp sẽ tự bỏ chi phí đầu tư, lắp đặt, kết nối điện và vận hành kinh doanh hệ thống tủ đổi pin khi mở dịch vụ. Họ phải chịu trách nhiệm đối với bên thứ ba trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người hay tài sản xung quanh.

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị phải đạt chứng nhận chất lượng, an toàn cháy nổ, có hệ thống tự ngắt và cảnh báo nhiệt độ theo quy định. Các tủ cũng phải đảm bảo an toàn điện tuyệt đối, tránh rò rỉ điện khi mưa lớn, ngập nước. Khu vực lắp đặt tủ đổi pin cần có phương án đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và mỹ quan đô thị, bao gồm thiết kế không gian dừng đỗ xe, các hướng tiếp cận ra, cùng hệ thống camera giám sát...

Sở Xây dựng cho biết tủ đổi pin sẽ được xem xét lắp đặt trên vỉa hè, dải cây xanh, trụ điện, hoặc mảng xanh dọc các tuyến đường rộng, đảm bảo an toàn. Riêng khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch qua đường, lối đi người khuyết tật, trước nhà dân có nguy cơ phát sinh khiếu nại, nơi tập trung nhiều hạ tầng kỹ thuật hiện hữu... sẽ không được lắp đặt. Riêng những vị trí đã có trạm sạc xe điện và bên hông các nhà chờ xe buýt sẽ được ưu tiên lắp đặt.

Theo kế hoạch, trong tháng 1, Sở Xây dựng TP HCM công bố đợt một các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè. Doanh nghiệp căn cứ theo danh mục các tuyến đường, vị trí để xây dựng phương án và trình thông qua.

Thống kê ở TP HCM hiện có hơn 100.000 xe máy điện nhưng chỉ khoảng 300 trụ sạc nhanh, chưa đáp ứng nhu cầu. Người dân chủ yếu sạc tại nhà, chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ. Vì vậy, mô hình tủ đổi pin được nhiều tài xế và chuyên gia ủng hộ do giúp rút ngắn thời gian chờ, tăng an toàn và hạn chế mâu thuẫn tại các khu chung cư chưa có điểm sạc.

Giang Anh