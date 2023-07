Từ bệnh nhân ung thư đến người hùng World Cup

Hậu vệ Rebekah Stott từng trải qua hành trình gian nan để vượt qua ung thư, trước khi giúp New Zealand giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2023.

Trước sự chứng kiến của 50.000 trên sân Eden Park, Stott và đồng đội trở thành người hùng quốc gia khi đánh bại Na Uy 1-0 ở trận mở màn World Cup 2023. Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của họ ở sân chơi World Cup.

Rebekah Stott (trái) tranh bóng với tiền vệ Na Uy Guro Reiten ở trận khai mạc World Cup 2023. Ảnh: AP

Thành quả này là giấc mơ thành sự thật với Stott. Tháng 3/2021, tưởng như cô phải rời bỏ bóng đá khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Lúc đó, hậu vệ 30 tuổi mới ký hợp đồng vài tháng với CLB Brighton để hiện thực hóa ước mơ thi đấu tại Super League - giải bóng đá nữ số một nước Anh.

"Tôi có một khối u nhỏ trên cổ. Nó cứ lớn dần lên, ngày này qua ngày khác. Tôi đã phải phẫu thuật, phải lấy sinh thiết. Cuối cùng, sau ba hay bốn tháng, tôi được chẩn đoán mắc ung thư máu", Stott kể lại trong bộ phim tài liệu World at Their Feet do kênh Discovery+ thực hiện. "Tại sao điều này xảy ra với tôi? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần, nhưng tôi biết sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời. Điều này thật tệ nhưng tôi được tiên lượng tốt. Theo cách nào đó, tôi vẫn may mắn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi lập tức tiến hành lần hóa trị đầu tiên. Khi ấy, tôi nôn mửa khắp nơi".

Stott phải trải qua những triệu chứng thường thấy ở bệnh nhân ung thư. Cô bị đau nhức xương, nhức đầu, chóng mặt. Theo tuyển thủ New Zealand, tệ nhất là việc bị loét miệng khiến cô không thể ăn.

Stott thực hiện hóa trị vào đầu năm 2021. Ảnh: : Instagram/beatitbystotty

Dù rơi vào tình trạng hiểm nghèo, Stott vẫn lạc quan. Cô cập nhật tình hình của bản thân trên mạng xã hội và trang blog cá nhân Beat It by Stotty. Hậu vệ 30 tuổi cho rằng quyết tâm chơi bóng trở lại, cùng sự động viên từ bạn bè, người thân, đã tạo động lực để cô vượt qua nhiều tháng chữa trị. "Gia đình tôi rất tuyệt vời. Bạn bè cũng vậy. Tôi có nhiều người để nương tựa. Tôi luôn nghĩ về việc trở lại thi đấu sau khi đẩy lùi bệnh ung thư. Đó luôn là mục tiêu, thứ tạo cho tôi động lực lớn để vượt qua những chuyện đó", Stott nói.

Tháng 7/2021, chỉ vài tháng sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư, Stott thông báo bệnh của cô đã thuyên giảm. Cô cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Không lâu sau thông báo đó, hậu vệ 30 tuổi tập luyện trở lại cùng Melbourne City trước khi ký hợp đồng hai năm với Brighton năm 2022.

Tháng trước, Stott được HLV Jitka Klimkova điền tên vào danh sách 23 tuyển thủ New Zealand góp mặt ở World Cup 2023. Hôm qua, cô đá chính, góp phần cùng đội nhà tạo địa chấn khi đánh bại Na Uy - đội đang đứng thứ 12 FIFA.

Trận này, Hannah Wilkinson ghi bàn duy nhất ở đầu hiệp hai sau một pha phối hợp xuất sắc. Ria Percival có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà vào cuối trận nhưng cú đá phạt đền của cô đi vọt xà. Với chiến thắng này, New Zealand tràn đầy cơ hội lọt vào vòng knock-out. Họ sẽ gặp Philippines ở trận tiếp theo vào ngày 25/7 rồi chạm trán Thuỵ Sĩ năm ngày sau.

Vĩnh San (theo Sun)