TS Bùi Hải Hưng: 'Việt Nam có tên trên bản đồ AI thế giới'

8h30 Hơn 500 đại biểu dự khai mạc

Ngày Hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2020 (AI4VN 2020) tổ chức tại TPHCM với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM; ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM; ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cùng hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, startup.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc AI4VN. Ảnh: BTC.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm nay có chủ đề "Trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch Covid-19"(AI in pandemic: Adapting to the new normal). Sự kiện được tổ chức thường niên, là dịp để các nhà khoa học, công nghệ sẽ chia sẻ công nghệ mới về AI, tiềm năng ứng dụng cũng như kiến nghị giải pháp để phát triển công nghệ AI cho Việt Nam thông qua kết nối các thành phần bên trong hệ sinh thái từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, startup đến cộng đồng AI.

Chương trình AI4VN 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM, Báo điện tử VnExpress tổ chức, cùng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ Australian Aid and Aus4Inovation Programme (Nhà tài trợ Kim cương), Vietinbank (Nhà tài trợ Vàng), VinBigdata (Nhà tài trợ Vàng), FPT (Nhà tài trợ Bạc), VIB (Nhà tài trợ Bạc), Phenikaa (Nhà tài trợ Bạc).