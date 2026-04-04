Truyền thông Iran nói Tehran bác đề nghị 'ngừng bắn 48 giờ' của Washington

Hãng tin Iran nói rằng Mỹ đã đề xuất ngừng bắn 48 giờ với nước này, nhưng Tehran bác bỏ bằng cách vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.

Fars News, hãng tin thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 3/4 dẫn nguồn quan chức thạo tin nói rằng phía Mỹ đã chuyển tới Iran đề xuất ngừng bắn 48 giờ, thông qua một "quốc gia thân thiện" vào hôm 2/4.

Nguồn tin cho biết thêm rằng Washington đã tăng cường nỗ lực ngoại giao để đạt được lệnh ngừng bắn, đặc biệt là sau cuộc tấn công của Iran nhắm vào một cơ sở quân sự của Mỹ trên đảo Bubiyan, Kuwait.

Theo Fars News, giới chức Iran đánh giá đề xuất này được đưa ra sau khi cuộc khủng hoảng trong khu vực leo thang và lực lượng Mỹ gặp phải "những vấn đề nghiêm trọng" do "tính toán sai lầm" về năng lực quân sự của Iran.

Hãng tin này cho biết Iran không phản hồi đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ bằng văn bản, mà bác bỏ nó bằng cách vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.

Washington chưa lên tiếng về thông tin này.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) diễu hành tại thủ đô Tehran hồi tháng 11/2023. Ảnh: AFP

Wall Street Journal ngày 3/4 dẫn nguồn tin cho biết những nỗ lực hòa giải nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Pakistan làm trung gian, đã "đi vào bế tắc". Tehran được cho là đã thông báo cho bên trung gian rằng họ không sẵn lòng cử quan chức tới Islamabad để đàm phán trong những ngày tới.

Sự đổ vỡ này buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập phải tìm kiếm địa điểm thay thế Islamabad để tổ chức các cuộc đàm phán, trong đó Qatar và Istanbul được xem là hai lựa chọn hàng đầu.

Nguồn tin cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman hôm 1/4 đã nói về khả năng "ngừng bắn".

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 2/4 cho biết Tổng thống Mỹ dự định đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn tiếp tục, kể cả thông qua bên trung gian.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/3 nói đã trực tiếp trao đổi thông điệp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng điều đó không đồng nghĩa là Tehran đang đàm phán với Washington.

Ông Araghchi nói rằng Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần. Ông nói Iran không còn niềm tin vào đối thoại với Mỹ, sau nhiều bài học quá khứ, khi Washington đơn phương rút khỏi các thỏa thuận đã đàm phán xong.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, trong khi đó tuyên bố sẽ tiến hành những cuộc tấn công hủy diệt nhằm vào mục tiêu Mỹ và Israel, cho đến khi hai nước này "hối hận và đầu hàng".

Ngọc Ánh (Theo AA, NDTV, Xinhua)