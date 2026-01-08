Truyền thông Arab: 'Việt Nam hay hơn Jordan ở mọi mặt'

Arab SaudiTờ báo hàng đầu về thể thao trong các quốc gia Arab Winwin thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng trước một Jordan thiếu sự chuẩn bị về chuyên môn và tinh thần ở lượt ra quân U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 6/1, Jordan được đánh giá cao hơn, nhưng nhập cuộc chậm chạp, sớm bị Khuất Văn Khang cùng các đồng đội vây hãm. Họ sau đó nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một, lần lượt từ quả phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và pha đệm bóng cận thành của Nguyễn Hiểu Minh.

"Họ thiếu phương án cá nhân lẫn tập thể và mắc lỗi ở mọi thời điểm của trận đấu, tạo điều kiện cho Việt Nam định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một", bài viết trên Winwin có đoạn, thêm rằng các cầu thủ Jordan đã không được chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tinh thần và tất cả đều thiếu tập trung - ngoại trừ thủ môn Abdel Rahman Talalga.

Nguyễn Thái Sơn (áo đỏ) kiểm soát bóng trước Odeh Fakhoury trong trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

"Điều đáng nói hơn nữa là Jordan không thể hiện được sự phản kháng khi bị dẫn trước", bài báo nhận xét. "Lối chơi tẻ nhạt, mắc lỗi nhiều ở giữa sân nhưng ban huấn luyện không có sự can thiệp hay tìm ra giải pháp".

Đội hình xuất phát mà HLV Omar Najhi lựa chọn trận này được xem là một sai lầm. Winwin cho rằng ban huấn luyện nên tung những cầu thủ tốt nhất vào sân từ đầu, vì Việt Nam vốn đã được đánh giá là không dễ chơi và đang phát triển tốt. Sự can thiệp của HLV người Morocco bị đánh giá chậm chạp, trong khi đội nhà cần làn gió mới.

"Các tuyến thi đấu rời rạc, thiếu ăn ý và thiếu một phong cách rõ ràng trong cả phòng ngự lẫn tấn công", bài viết có đoạn. "Quá trình ghi bàn gặp nhiều khó khăn khi quá phụ thuộc vào Odeh Fakhoury, người đã thể hiện tinh thần cá nhân thay vì đồng đội ở trận này".

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A U23 châu Á 2026.

Trái ngược với Jordan, Việt Nam không có điểm gì để tờ báo Arab chê ở trận này. Họ miêu tả đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thể hiện kinh nghiệm, cống hiến một trận tuyệt vời, với những đường chuyền mượt mà theo một kế hoạch rõ ràng, đồng thời khát khao thắng mãnh liệt. Việt Nam không gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ Jordan khi tận dụng triệt để những sơ hở, từ đó giúp thế trận trở nên dễ dàng hơn.

"Việt Nam xứng đáng thắng vì họ xuất sắc hơn Jordan ở mọi mặt", Winwin bình luận. "Khi dẫn trước, đôi lúc họ lùi về phòng ngự, nhưng khi thấy sơ hở sẽ lại dâng cao và suýt có thêm bàn thắng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Abdel Rahman".

Cầu thủ Jordan thất vọng sau thất bại trước Việt Nam.

Trong khi đó, báo Jordan Roya News đánh giá hiệp hai hoàn toàn thuộc về Jordan, nhưng Việt Nam tổ chức phòng ngự tốt và dàn trải đội hình hợp lý. "Họ thay người để duy trì cân bằng về thể lực, và đã thành công trong việc hạn chế nguy hiểm từ các pha tấn công của Jordan".

Đây là lần đầu Jordan thua Việt Nam ở cấp độ U23.Trước đó, họ từng thắng 3-1 năm 2016 rồi hòa 0-0 năm 2020 ở giải U23 châu Á.

Jordan cũng nối dài mạch không thắng ở vòng chung kết U23 châu Á lên 5 trận. Việt Nam thì không thua trận ra quân ở kỳ giải thứ tư liên tiếp, sau khi hòa UAE 0-0 (2020), Thái Lan 2-2 (2022), thắng Kuwait 3-1 (2024).

Chiến thắng vừa qua giúp Việt Nam đứng đầu bảng A, có cùng ba điểm như chủ nhà Arab Saudi nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua. Đội đang có cơ hội lớn vào tứ kết kỳ thứ ba liên tiếp.

Bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Arab Saudi 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Kyrgyzstan 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Jordan 1 0 0 1 0 2 -2 0

Trung Thu tổng hợp