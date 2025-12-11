Trưởng đoàn Campuchia: 'Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33'

CampuchiaTrưởng đoàn thể thao Campuchia Nhan Sokvisal mô tả việc rút khỏi SEA Games 2025 là nhiệm vụ ngắn nhưng ý nghĩa, và cho biết tất cả VĐV đã về nước an toàn.

"Nhiệm vụ ngắn nhưng ý nghĩa! Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã quan tâm tới chúng tôi. Đoàn Campuchia đã trở về an toàn", Sokvisal viết trên trang cá nhân tối 10/12.

Trong khi đó, tờ The Phnom Penh Post đánh giá rằng các VĐV chưa kịp thi đấu nhưng Campuchia vẫn hoàn thành các nghĩa vụ ngoại giao thể thao với tư cách thành viên ASEAN. Bài viết nhấn mạnh việc đoàn thể thao nước này đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Olympic Đông Nam Á, lễ thượng cờ và lễ khai mạc SEA Games, bất chấp những vướng mắc chính trị với chủ nhà Thái Lan.

Đoàn thể thao Campuchia trở về nước an toàn sau khi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan ngày 10/12. Ảnh: The Phnom Penh Post

Campuchia dự kiến tranh tài 12 môn với 137 thành viên ở SEA Games năm nay. Hôm 8/12, đội tuyển bơi, ju-jitsu, taekwondo, bóng bàn, thể dục dụng cụ, điền kinh và jet ski đã sang Thái Lan. Một vài người trong số này đã đại diện tham dự lễ khai mạc trên sân Rajamangala, Bangkok tối 9/12.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, họ thông báo quyết định rời giải, do lo ngại sự an toàn cho VĐV trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), sau đó cho biết quyết định rút lui một phần xuất phát từ sức ép của gia đình các VĐV. "VĐV là trung tâm của sự kiện, nên khi họ bày tỏ mối lo về an toàn, chúng tôi phải đáp ứng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc trước đó lãnh đạo Campuchia đã "bật đèn xanh" cho phép đoàn trở về nếu xuất hiện tình huống cấp thiết.

Kin Phea, Tổng giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, nhận xét rằng quyết định của NOCC là đúng đắn, phù hợp với lo lắng của người dân. "Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng phía Thái Lan, dù họ cam kết bảo vệ VĐV Campuchia", ông cho biết.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangal ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Theo The Straits Times, cộng đồng thể thao khu vực tỏ ra đồng cảm với Campuchia. Elijah Philippe Claravall, VĐV ju-jitsu Philippines, bày tỏ hy vọng các đồng nghiệp an toàn và thông hiểu với quyết định của nước bạn.

SEA Games là Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần, quy tụ các VĐV xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực. Sự kiện thường diễn ra vào các năm lẻ, bao gồm nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic, ASIAD cùng một số môn thể thao đặc thù của từng nước đăng cai.

Qua hơn 66 năm, SEA Games được xem là biểu tượng của tinh thần hữu nghị khu vực, là sân chơi quan trọng để các nền thể thao Đông Nam Á phát triển và khẳng định bản sắc.

Trong quá khứ, Campuchia từng rút khỏi SEA Games đầu tiên vào năm 1959 vì căng thẳng chính trị với Thái Lan, hủy tổ chức đại hội năm 1963 và bỏ qua nhiều kỳ khác giai đoạn 1967-1993. Kể từ 1995 đến nay, họ tham dự đều đặn, trong đó làm chủ nhà SEA Games gần nhất tại Phnom Penh năm 2023.

Hồng Duy (theo The Phnom Penh Post, Khmer Times, The Straits Times)