Hiện trạng Trung tâm hành chính 1.000 tỷ đồng đề xuất làm trường học

Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nằm trên khu đất hình chữ nhật rộng 20 ha, thuộc phường Bà Rịa. Công trình được khởi công năm 2009, hoàn thành sau ba năm với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, là mô hình trung tâm hành chính tập trung đầu tiên của cả nước.

Trong báo cáo sắp xếp, bố trí trụ sở, Sở Tài chính TP HCM đề xuất ưu tiên trung tâm này cho các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Một số trường đại học bày tỏ mong muốn tiếp nhận khu trụ sở có vị trí đắc địa này.