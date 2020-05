Trung Quốc thừa nhận Covid-19 phơi bày lỗ hổng y tế

Quan chức Trung Quốc thừa nhận Covid-19 phơi bày "những thiếu sót" trong hệ thống y tế công cộng và nước này đang tiến hành các biện pháp cải cách.

"Sự bùng phát Covid-19 là một bài kiểm tra lớn hé lộ rằng Trung Quốc vẫn có những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mình, hệ thống y tế và các khía cạnh khác của công tác ứng phó khẩn cấp", phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Lý Bân nói với các phóng viên tại buổi họp báo hôm nay.

Đây được xem là lần thừa nhận hiếm hoi của quan chức y tế Trung Quốc rằng hệ thống y tế không được chuẩn bị thỏa đáng, để lại lỗ hổng trong phản ứng với Covid-19 của nước này.

Theo ông Lý, quan chức y tế Trung Quốc sẽ xây dựng một hệ thống lãnh đạo "tập trung, thống nhất và hiệu quả", cho phép phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn với bất kỳ khủng hoảng y tế công cộng nào trong tương lai. Họ cũng đang thảo luận cách "hiện đại hóa" hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh bằng cách sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các công nghệ khác giúp dự đoán dịch bệnh chính xác hơn và tăng cường phòng bị.

Học sinh đeo khẩu trang và được ngăn cách nhau bằng các tấm nhựa tại một trường trung học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 6/5. Ảnh: AFP.

"NHC đang xem xét các cách sửa đổi luật y tế công cộng, tăng cường trao đổi quốc tế và "tham gia tích cực vào quản trị y tế toàn cầu", ông Lý nói thêm.

Trung Quốc đối mặt với những chỉ trích trong và ngoài nước là hạ thấp mối đe dọa của Covid-19 và che giấu thông tin khi bùng phát dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán tháng 12/2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này tiếp tục chỉ trích, nói rằng virus "lẽ ra đã được ngăn chặn ở Trung Quốc".

Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc, khẳng định luôn chia sẻ thông tin kịp thời với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nước khác. Bắc Kinh hôm qua tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra do WHO dẫn đầu về phản ứng toàn cầu với Covid-19 khi đại dịch kết thúc.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 4 triệu người nhiễm, gần 277.000 người tử vong và làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Dù là nơi dịch bệnh khởi phát, Trung Quốc đã không ghi nhận ca tử vong nào do nCoV trong 24 ngày liên tiếp, dần mở cửa lại các trường học và kêu gọi người lao động trở lại làm việc.

Huyền Lê (Theo AFP)