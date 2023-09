Trung Quốc phá kỷ lục số HC vàng bơi Asiad sau 45 năm

Trung QuốcChủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục 25 HC vàng bơi của Nhật Bản lập tại Asiad 1978 ở Thái Lan.

Bơi Trung Quốc nhất toàn đoàn khi cán mốc 28 HC vàng tại Asiad 19 ở 41 nội dung. Trong ngày thi đấu cuối môn bơi hôm qua 29/9, Trung Quốc giành thêm bốn HC vàng ở nội dung 50m bướm và 800m tự do của nữ, 50m ếch và 200m ngửa của nam.

Kỳ trước, Trung Quốc có cùng 19 HC vàng như Nhật Bản nhưng xếp thứ hai do giành 17 HC bạc - kém đối thủ ba tấm. Đến kỳ này, chủ nhà Asiad 19 hoàn thành mục tiêu thống trị.

Tổ bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ Trung Quốc giành HC vàng Asiad 19. Ảnh: AP

Nữ kình ngư Zhang Yufei đóng góp nhiều nhất với bốn HC vàng cá nhân nội dung 50m tự do, 50m, 100m và 200m bướm, cùng HC vàng tiếp sức 4x100m tự do. Xếp sau là Li Bingjie góp ba HC vàng cá nhân nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ, cùng HC vàng tiếp sức 4x200m tự do.

Nam kình ngư Xu Jiayu thâu tóm bộ ba HC vàng bơi ngửa 50m, 100m và 200m ếch, còn Qin Haiyang thâu tóm bộ ba HC vàng bơi ếch. Cả hai cũng góp công vào HC vàng tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Số HC vàng của Trung Quốc gần gấp đôi các đoàn khác cộng lại. Hàn Quốc xếp nhì với sáu HC vàng, sau đó là Nhật Bản (5) và Hong Kong (2).

Cùng với 21 HC bạc và chín HC đồng, Trung Quốc giành tổng cộng 58 huy chương, phá kỷ lục 54 huy chương do chính họ thiết lập tại Quảng Châu năm 2010, gồm 24 HC vàng, 16 HC bạc và 14 HC đồng.

Ngoài 58 huy chương các loại, các kình ngư Trung Quốc còn phá năm trong tám kỷ lục bơi châu Á kỳ này ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp, 4x100m tự do, 200m hỗn hợp và 100m tự do nam và 50m ếch nữ. Bên cạnh đó, toàn đội phá 15 trong tổng số 25 kỷ lục Asiad.

"Hoàng tử ếch" Qin Haiyang của bơi Trung Quốc giành bốn HC vàng Asiad 19. Ảnh: Kyodo

Sau 19 kỳ đại hội, bơi Trung Quốc đứng thứ hai với tổng cộng 189 HC vàng, 169 HC bạc và 97 HC đồng. Dẫn đầu là Nhật Bản với 280 HC vàng, 267 HC bạc và 184 HC đồng. Hàn Quốc đứng thứ ba với 28 HC vàng, 20 HC bạc và 68 HC đồng.

Nhật Bản có 11 kỳ Asiad dẫn đầu các đoàn ở môn bơi, còn Trung Quốc là bảy trong chín kỳ gần nhất. Singapore dẫn đầu ở kỳ Asiad đầu tiên năm 1951, với tư cách thành phố thuộc New Dehli của Ấn Độ.

Việt Nam đang đứng thứ 18 với một HC bạc và năm HC đồng. Nước Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất là Singapore – thứ tư, với 12 HC vàng, 17 HC bạc và 33 HC đồng.

