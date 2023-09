Trung Quốc phá 7 kỷ lục bơi ngày đầu Asiad 19

Các kình ngư Trung Quốc cho thấy sức mạnh vượt trội ở Asiad 19 với những kỷ lục và dẫn đầu mọi nội dung ngày thi đấu 24/9.

Trung Quốc giành HC vàng cả bảy nội dung gồm bơi 200m hỗn hợp, 100m tự do, 100m ngửa nam; bơi 200m bướm, 1.500m tự do, 50m ếch và tiếp sức 4x100m tự do nữ. Ngoài ra, đội bơi nước này còn giành bốn HC bạc, và phá bảy kỷ lục Asiad, bao gồm ba kỷ lục châu Á.

Kình ngư Pan Zhanle phá kỷ lục 100m tự do nam với thời gian 46 giây 97. Thành tích này nhanh hơn hơn kỷ lục châu Á do chính anh nắm giữ 46% giây, hơn kỷ lục Asiad của đồng hương Ning Zetao 73% giây lập năm 2014.

Kình ngư Wang Shun phá kỷ lục châu Á và Asiad nội dung 200m hỗn hợp nam. Ảnh: Xinhua

Với 1 phút 54 giây 62, Wang Shun phá kỷ lục 200m hỗn hợp nam, phá kỷ lục châu Á 1 phút 55 giây của chính anh lập tại Olympic Tokyo 2021. Đồng thời, thành tích vượt kỷ lục Asiad 72% giây của kình ngư Nhật Bản Hagino Kosuke lập năm 2014. Wang còn trở thành người bơi nhanh thứ ba thế giới sau hai huyền thoại Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte – người nắm kỷ lục thế giới 1 phút 54 giây.

Ở nội dung 50m ếch nữ, Tang Qianting thi đấu vòng loại đạt 29 giây 92, phá kỷ lục châu Á – 30 giây 08 – do chính cô lập, lẫn Asiad – 30 giây 83 – của kình ngư Nhật Bản Suzuki Satomi. Đến chung kết, Tang Qianting cán đích với thời gian 29 giây 96 để giành HC vàng.

Ở bốn kỷ lục Asiad khác, Xu Jiayu giành HC vàng 100m ngửa nam với 52 giây 23, hơn kỷ lục cũ 1% giây. Li Bingjie về nhất 1.500m tự do nữ với 15 phút 51 giây 18, phá sâu kỷ lục 15 phút 53 giây 68 lập năm 2018 của đàn chị Wang Jianjiahe. Kình ngư Zhang Yufei giành HC vàng 200m bơi bướm nữ với 2 phút 5 giây 57, hơn kỷ lục cũ 22% giây. Sau đó, cô cùng ba đồng đội giành HC vàng 4x100m tự do nữ với thành tích 3 phút 33 giây 96, hơn kỷ lục cũ 2 giây 56 Nhật Bản lập năm 2018.

Ngoài Trung Quốc, nhiều VĐV nước khác đã phá kỷ lục quốc gia. Với 54 giây 71, kình ngư Kayla Sanchez phá kỷ lục 100m tự do nữ Philippines nhờ nhanh hơn một giây. Tonnam Kanteemool phá kỷ lục quốc gia Thái Lan ở nội dung 100 m ngửa nam với 55 giây 73.

Môn bơi Asiad 19 tổ chức từ ngày 24/9 đến 29/9 tại Cung thể thao dưới nước Olympic Hàng Châu, tranh tài ở 41 nội dung. Ở kỳ trước, Nhật Bản và Trung Quốc cùng giành 19 HC vàng, nhưng Nhật Bản dẫn đầu nhờ có 20 HC bạc so với 17 của đối thủ.

Hiếu Lương